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Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины - РИА Новости, 19.07.2022
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Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины
Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины
Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:15
2022-07-19T12:23
в мире
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верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко."Парламент уволил Ивана Баканова с поста главы СБУ. За - 265 депутатов", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Во вторник увольнение Баканова с поста главы СБ поддержал профильный комитет Верховной рады.Также во вторник на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.
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в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины
12:15 19.07.2022 (обновлено: 12:23 19.07.2022)
 
Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины

Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИван Баканов
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Иван Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
"Парламент уволил Ивана Баканова с поста главы СБУ. За - 265 депутатов", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Во вторник увольнение Баканова с поста главы СБ поддержал профильный комитет Верховной рады.
Также во вторник на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.
В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.
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