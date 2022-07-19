https://ria.ru/20220719/bakanov-1803411501.html

Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины

Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины - РИА Новости, 19.07.2022

Верховная рада уволила главу Службы безопасности Украины

Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:15

2022-07-19T12:15

2022-07-19T12:23

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко."Парламент уволил Ивана Баканова с поста главы СБУ. За - 265 депутатов", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Во вторник увольнение Баканова с поста главы СБ поддержал профильный комитет Верховной рады.Также во вторник на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.

https://ria.ru/20220719/sbu-1803405944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины