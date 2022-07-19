https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html
Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ
Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ - РИА Новости, 19.07.2022
Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ
Увольнение Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины поддержал профильный комитет Верховной рады, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:30
2022-07-19T10:30
2022-07-19T11:06
украина
в мире
владимир зеленский
служба безопасности украины
верховная рада украины
иван баканов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Увольнение Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины поддержал профильный комитет Верховной рады, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк."Профильный комитет по обороне поддержал увольнение И. Баканова с поста главы Службы безопасности Украины", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.
https://ria.ru/20220718/sbu-1803340941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, иван баканов
10:30 19.07.2022 (обновлено: 11:06 19.07.2022)
Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ
Комитет Рады по обороне поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ