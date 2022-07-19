https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html

Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ

Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ - РИА Новости, 19.07.2022

Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ

Увольнение Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины поддержал профильный комитет Верховной рады, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:30

2022-07-19T10:30

2022-07-19T11:06

украина

в мире

владимир зеленский

служба безопасности украины

верховная рада украины

иван баканов

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Увольнение Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины поддержал профильный комитет Верховной рады, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк."Профильный комитет по обороне поддержал увольнение И. Баканова с поста главы Службы безопасности Украины", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.

https://ria.ru/20220718/sbu-1803340941.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, иван баканов