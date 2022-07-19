https://ria.ru/20220719/aviatsiya-1803474643.html

Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем

Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем - РИА Новости, 19.07.2022

Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева моря, сообщили журналистам РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:08

2022-07-19T15:08

2022-07-19T15:13

безопасность

ту-160м

баренцево море

россия

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева моря, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что продолжительность полета бомбардировщиков составила более 7 часов.В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, при этом они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20220516/ucheniya-1788732491.html

баренцево море

россия

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Кирилл Волков

безопасность, ту-160м, баренцево море, россия