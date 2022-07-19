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Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем - РИА Новости, 19.07.2022
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Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем
Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем - РИА Новости, 19.07.2022
Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева моря, сообщили журналистам РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:08
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безопасность
ту-160м
баренцево море
россия
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева моря, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что продолжительность полета бомбардировщиков составила более 7 часов.В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, при этом они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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баренцево море
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безопасность, ту-160м, баренцево море, россия
15:08 19.07.2022 (обновлено: 15:13 19.07.2022)
 
Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем

Два российских Ту-160 планово пролетели над нейтральными водами Баренцева моря

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет
Стратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева моря, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что продолжительность полета бомбардировщиков составила более 7 часов.
В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, при этом они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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БезопасностьТу-160МБаренцево мореРоссия
 
 
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