15:08 19.07.2022 (обновлено: 15:13 19.07.2022)
Два российских Ту-160 планово пролетели над Баренцевым морем
Два российских Ту-160 планово пролетели над нейтральными водами Баренцева моря
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет
Стратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева моря, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что продолжительность полета бомбардировщиков составила более 7 часов.
В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, при этом они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.