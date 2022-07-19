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Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/avdeevka-1803579136.html
Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит
Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит - РИА Новости, 19.07.2022
Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит
Неонацисты под видом "спасения" от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке мирных жителей и удерживают их как живой щит, сообщил во... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:53
2022-07-19T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Неонацисты под видом "спасения" от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке мирных жителей и удерживают их как живой щит, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "цель этих циничных действий украинских националистов - спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов".
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в мире, россия, донецкая народная республика, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр
21:53 19.07.2022 (обновлено: 21:54 19.07.2022)
 
Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит

Минобороны: неонацисты привезли гражданских на завод в Авдеевке под предлогом спасения

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Украины в Донецкой области
Военнослужащий Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Украины в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Неонацисты под видом "спасения" от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке мирных жителей и удерживают их как живой щит, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Авдеевке Донецкой Народной Республики неонацисты под предлогом якобы спасения от артиллерийских обстрелов привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их в качестве живого щита. При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты", - отметил Мизинцев.
По его словам, "цель этих циничных действий украинских националистов - спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов".
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