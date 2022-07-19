https://ria.ru/20220719/avdeevka-1803579136.html

Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит

Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит - РИА Новости, 19.07.2022

Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит

Неонацисты под видом "спасения" от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке мирных жителей и удерживают их как живой щит, сообщил во... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:53

2022-07-19T21:53

2022-07-19T21:54

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Неонацисты под видом "спасения" от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке мирных жителей и удерживают их как живой щит, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "цель этих циничных действий украинских националистов - спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр