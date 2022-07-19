21:53 19.07.2022 (обновлено: 21:54 19.07.2022)
Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит
Минобороны: неонацисты привезли гражданских на завод в Авдеевке под предлогом спасения
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Украины в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Украины в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Неонацисты под видом "спасения" от обстрелов привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке мирных жителей и удерживают их как живой щит, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Авдеевке Донецкой Народной Республики неонацисты под предлогом якобы спасения от артиллерийских обстрелов привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их в качестве живого щита. При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты", - отметил Мизинцев.
По его словам, "цель этих циничных действий украинских националистов - спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов".