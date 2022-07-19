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В Липецке сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем - РИА Новости, 19.07.2022
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В Липецке сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем
В Липецке сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем - РИА Новости, 19.07.2022
В Липецке сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем
Сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем на спуске через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского в Липецке, сообщается на сайте мэрии города. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:22
2022-07-19T14:22
происшествия
липецкая область
россия
погода
липецк
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем на спуске через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского в Липецке, сообщается на сайте мэрии города.18 июля в Липецкой области выпало, по разным оценкам, около месячной нормы осадков. Из-за долгого проливного дождя ливневая канализация не справилась с нагрузкой, в результате чего улицы города затопило. В некоторых случаях уровень воды полностью покрывал колеса легковых машин."Сейчас обследуем дорожную сеть, выявляем участки, где разрушено асфальтобетонное покрытие. Один участок, о котором было известно еще вчера – спуск через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского. Здесь большими потоками воды вымыло около 120 квадратных метров асфальта. Сейчас тут работает бригада из восьми человек, шесть единиц спецтехники. Срезаем изношенное полотно, прогрунтовываем и укладываем горячую смесь", — приводится комментарий заместителя начальника управления благоустройства Владимира Лёвочкина.Кроме того, местные СМИ публикуют видео — его сняли жители дома 3 на площади Победы. Из-за переполнения ливневой системы в одной из квартир ванную комнату залило водой из унитаза.
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происшествия, липецкая область, россия, погода, липецк
14:22 19.07.2022
 
В Липецке сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем

В Липецке 120 квадратных метров асфальта смыло дождем на спуске через Каменный Лог

© Фото : официальный сайт администрации ЛипецкаУстранение последствий сильного дождя в Липецке
Устранение последствий сильного дождя в Липецке - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : официальный сайт администрации Липецка
Устранение последствий сильного дождя в Липецке. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем на спуске через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского в Липецке, сообщается на сайте мэрии города.
18 июля в Липецкой области выпало, по разным оценкам, около месячной нормы осадков. Из-за долгого проливного дождя ливневая канализация не справилась с нагрузкой, в результате чего улицы города затопило. В некоторых случаях уровень воды полностью покрывал колеса легковых машин.
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"Сейчас обследуем дорожную сеть, выявляем участки, где разрушено асфальтобетонное покрытие. Один участок, о котором было известно еще вчера – спуск через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского. Здесь большими потоками воды вымыло около 120 квадратных метров асфальта. Сейчас тут работает бригада из восьми человек, шесть единиц спецтехники. Срезаем изношенное полотно, прогрунтовываем и укладываем горячую смесь", — приводится комментарий заместителя начальника управления благоустройства Владимира Лёвочкина.
Кроме того, местные СМИ публикуют видео — его сняли жители дома 3 на площади Победы. Из-за переполнения ливневой системы в одной из квартир ванную комнату залило водой из унитаза.
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