https://ria.ru/20220719/asfalt-1803457697.html

В Липецке сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем

В Липецке сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем - РИА Новости, 19.07.2022

В Липецке сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем

Сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем на спуске через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского в Липецке, сообщается на сайте мэрии города. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:22

2022-07-19T14:22

2022-07-19T14:22

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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Сто двадцать квадратных метров асфальта смыло дождем на спуске через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского в Липецке, сообщается на сайте мэрии города.18 июля в Липецкой области выпало, по разным оценкам, около месячной нормы осадков. Из-за долгого проливного дождя ливневая канализация не справилась с нагрузкой, в результате чего улицы города затопило. В некоторых случаях уровень воды полностью покрывал колеса легковых машин."Сейчас обследуем дорожную сеть, выявляем участки, где разрушено асфальтобетонное покрытие. Один участок, о котором было известно еще вчера – спуск через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского. Здесь большими потоками воды вымыло около 120 квадратных метров асфальта. Сейчас тут работает бригада из восьми человек, шесть единиц спецтехники. Срезаем изношенное полотно, прогрунтовываем и укладываем горячую смесь", — приводится комментарий заместителя начальника управления благоустройства Владимира Лёвочкина.Кроме того, местные СМИ публикуют видео — его сняли жители дома 3 на площади Победы. Из-за переполнения ливневой системы в одной из квартир ванную комнату залило водой из унитаза.

https://ria.ru/20220718/liven-1803304540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, липецкая область, россия, погода, липецк