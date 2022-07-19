https://ria.ru/20220719/apple-1803423931.html

ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство

ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство - РИА Новости, 19.07.2022

ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба признала компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:41

2022-07-19T12:41

2022-07-19T13:23

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

apple

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба признала компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, размер оборотного штрафа будет определён в ходе расследования, говорится в сообщении ведомства."ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство. Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - говорится в сообщении. Уточняется, что ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании в октябре 2021 года."Размер оборотного штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования", - добавили в ведомстве.ФАС уточняет, что размер штрафа будет определен в соответствии с частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ. Согласно этой части, в базовом варианте штраф для юридических лиц составляет от 1% до 15% выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.Под данным ФАС, пункт 3.1 руководства по рассмотрению App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. "Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store", - пояснили в ведомстве.ФАС пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения."Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Сегодня комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - отметили в компании.

https://realty.ria.ru/20220706/fas-1800622269.html

https://ria.ru/20220712/apple-1801910302.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple