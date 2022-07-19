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В Хабаровском крае обсудили реализацию проекта по мелиорации земель

В Хабаровском крае обсудили реализацию проекта по мелиорации земель - РИА Новости, 19.07.2022

В Хабаровском крае обсудили реализацию проекта по мелиорации земель

Проект по мелиорации земель и развитию аграрно-промышленного кластера "Мелиорация и кластер АПК" вовлечет в сельхозоборот Хабаровского края не менее 30 тысяч... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:56

2022-07-19T13:56

2022-07-19T13:56

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ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Проект по мелиорации земель и развитию аграрно-промышленного кластера "Мелиорация и кластер АПК" вовлечет в сельхозоборот Хабаровского края не менее 30 тысяч гектаров угодий, сообщает краевое правительство.В понедельник под председательством главы региона Михаила Дегтярева в Вяземском районе прошло расширенное заседание правительства Хабаровского края. Один из главных вопросов повестки - реализация проекта по мелиорации земель и развитие аграрно-промышленного кластера в регионе. Губернатор напомнил, что тема развития сельского хозяйства и пищевой промышленности отнесена к приоритетным направлениям развития края."В регионе по инициативе губернатора в рамках флагманского направления "Край инноваций и новых возможностей" министерством сельского хозяйства и продовольствия разработан и реализуется опорный проект "Мелиорация и кластер АПК". Его реализация позволит дополнительно вовлечь в сельхозоборот не менее на 30 тысяч гектаров угодий", - сообщает региональное правительство после совещания.Отмечается, что уже проведена инвентаризация земель сельхозназначения: уточнены сведения о границах и принадлежности участков, актуализированы сведения о свободных и неиспользуемых землях – это порядка 40 тысяч гектаров. Зампред правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров рассказал в процессе совещания, что последние годы в регионе показатели собственного сельскохозяйственного производства падали. В 2022 году эту тенденцию удалось переломить. Для увеличения объемов производства необходимо в числе прочих мер наращивать площади пахотных земель, в том числе с помощью развития системы мелиорации."Мелиоративный комплекс находится в сильно изношенном состоянии, как результат – продуктивные земли ежегодно выбывают из оборота. Особенно ярко это заметно на фоне паводков и сильных осадков. Экономический ущерб от переувлажнения почвы с 2019 года составил 276 миллионов рублей. За последние пять лет посевные площади сократились на 20 тысяч гектаров", - констатировал Сабуров.По данным зампреда, сейчас создается электронная база данных, которую планируется превратить в онлайн-справочник: в режиме реального времени можно будет получать данные не только о самих участках, но и о том, какая конкретно деятельность на них ведется. "Есть некоторые юридические моменты при восстановлении мелиоративных систем, расположенных на участках разных собственников. Сейчас прорабатывается механизм, который мог бы урегулировать эти моменты", – уточнил он.Кроме того, в регионе разработан комплекс мер поддержки сельхозтоваропроизводителей. Так, идет проработка механизма субсидирования расходов муниципальных образований края на проведение кадастровых работ для постановки на учет мелиоративных систем. Сабуров акцентировал внимание, что механизм планируется внедрить с 2023 года, и попросил губернатора поддержать инициативу.Еще одной серьезной мерой поддержки стало создание машинно-тракторной станции (МТС) Краевого сельскохозяйственного фонда. Для МТС была приобретена тяжелая и дорогая сельхозтехника. Для обычного фермера ее покупка затруднительна. А через МТС крестьянско-фермерские хозяйства могут оформить заявку на проведение работ. Планируется привлекать парк МТС и к восстановлению части мелиоративных систем.В целом, что касается ввода неиспользуемых земель в оборот (в том числе увеличения посевных площадей), основное место среди мер господдержки занимает субсидирование фактически понесенных затрат на проведение мелиоративных работ. "С момента внедрения данной меры сельхозтоваропроизводители смогли вовлечь в оборот около 7 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий. Это хороший показатель. В наших интересах развивать это направление и в дальнейшем, увеличивая посевные площади. В текущих экономических условиях мы должны динамичнее двигаться в направлении обеспечения продовольственной безопасности региона. Задача создания современных мелиоративных комплексов выходит на первый план", - резюмировал глава региона.Плюс ко всему в регионе реализуется инновационный проект "Дальневосточный агропарк Хабаровского края", основа которого - создание девяти агрокластеров на территории края к 2030 году.

https://ria.ru/20220714/agropark-1802325274.html

https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800846071.html

https://ria.ru/20220705/tor-1800363680.html

https://ria.ru/20220718/amursk-1803126388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

хабаровский край, экономика, михаил дегтярев, россия