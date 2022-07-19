https://ria.ru/20220719/anadyr-1803407209.html
Крупный пожар оставил жителей Анадыря без света и воды
Крупный пожар оставил жителей Анадыря без света и воды - РИА Новости, 19.07.2022
Крупный пожар оставил жителей Анадыря без света и воды
Около 40% потребителей в Анадыре на Чукотке остались без света и воды из-за крупного пожара на складском комплексе - оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:56
2022-07-19T11:56
2022-07-19T12:12
происшествия
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Около 40% потребителей в Анадыре на Чукотке остались без света и воды из-за крупного пожара на складском комплексе - оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ.Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС. К вечеру пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров."Удалость не допустить распространение пожара на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ... От температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Запас кабелей есть, специалисты Чукотэнерго приступят к починке, как только позволит обстановка. Пока сильное задымление и большая температура - планируем, что к утру восстановят электричество. С водой немного сложнее, процесс восстановления займёт сутки", - сообщил глава Чукотки Роман Копин в Telegram."Порядка 40% потребителей обесточено и плюс находятся без воды", - уточнили РИА Новости в мэрии Анадыря.Там уточнили, что подстанция, от которой запитана насосная станция, отключена из-за пожара."Работы ведутся. В мэрии прошло экстренное КЧС. Будет осуществляться подвоз воды, как только у энергетиков будет доступ от пожарных, будут проведены восстановительные работы ", - отметил собеседник агентство.
https://ria.ru/20220719/pozhar-1803364950.html
анадырь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анадырь
11:56 19.07.2022 (обновлено: 12:12 19.07.2022)
Крупный пожар оставил жителей Анадыря без света и воды
Крупный пожар на складах оставил 40 процентов потребителей в Анадыре без света и воды
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Около 40% потребителей в Анадыре на Чукотке остались без света и воды из-за крупного пожара на складском комплексе - оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ.
Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС
. К вечеру пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров.
"Удалость не допустить распространение пожара на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ... От температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Запас кабелей есть, специалисты Чукотэнерго приступят к починке, как только позволит обстановка. Пока сильное задымление и большая температура - планируем, что к утру восстановят электричество. С водой немного сложнее, процесс восстановления займёт сутки", - сообщил глава Чукотки Роман Копин
в Telegram.
"Порядка 40% потребителей обесточено и плюс находятся без воды", - уточнили РИА Новости в мэрии Анадыря
.
Там уточнили, что подстанция, от которой запитана насосная станция, отключена из-за пожара.
"Работы ведутся. В мэрии прошло экстренное КЧС. Будет осуществляться подвоз воды, как только у энергетиков будет доступ от пожарных, будут проведены восстановительные работы ", - отметил собеседник агентство.