https://ria.ru/20220719/anadyr-1803407209.html

Крупный пожар оставил жителей Анадыря без света и воды

Крупный пожар оставил жителей Анадыря без света и воды - РИА Новости, 19.07.2022

Крупный пожар оставил жителей Анадыря без света и воды

Около 40% потребителей в Анадыре на Чукотке остались без света и воды из-за крупного пожара на складском комплексе - оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:56

2022-07-19T11:56

2022-07-19T12:12

происшествия

анадырь

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Около 40% потребителей в Анадыре на Чукотке остались без света и воды из-за крупного пожара на складском комплексе - оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ.Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС. К вечеру пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров."Удалость не допустить распространение пожара на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ... От температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Запас кабелей есть, специалисты Чукотэнерго приступят к починке, как только позволит обстановка. Пока сильное задымление и большая температура - планируем, что к утру восстановят электричество. С водой немного сложнее, процесс восстановления займёт сутки", - сообщил глава Чукотки Роман Копин в Telegram."Порядка 40% потребителей обесточено и плюс находятся без воды", - уточнили РИА Новости в мэрии Анадыря.Там уточнили, что подстанция, от которой запитана насосная станция, отключена из-за пожара."Работы ведутся. В мэрии прошло экстренное КЧС. Будет осуществляться подвоз воды, как только у энергетиков будет доступ от пожарных, будут проведены восстановительные работы ", - отметил собеседник агентство.

https://ria.ru/20220719/pozhar-1803364950.html

анадырь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анадырь