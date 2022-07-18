https://ria.ru/20220718/zima-1803117302.html

Европейцев призвали готовиться к "зиме недовольства"

Европейцев призвали готовиться к "зиме недовольства" - РИА Новости, 18.07.2022

Европейцев призвали готовиться к "зиме недовольства"

Европейские страны должны подготовить ресурсы для "зимы недовольства". С таким предупреждением, как сообщает финский портал MTV, выступил политолог Мика... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T06:22

2022-07-18T06:22

2022-07-18T06:22

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Европейские страны должны подготовить ресурсы для "зимы недовольства". С таким предупреждением, как сообщает финский портал MTV, выступил политолог Мика Аалтола.Эксперт утверждает, что нынешние цены на бензоколонках являются "лишь прелюдией к дефициту энергоносителей и росту цен"."Это приводит к конфликту интересов различных социальных групп и вызывает раскол в демократиях. Единство ЕС — к примеру, в вопросе антироссийских санкций — может пострадать", — предупредил политолог.Ранее директор Европейского института Китайского университета международных исследований Цуй Хунцзянь отметил, что из-за энергетических санкций, введенных Западом в отношении России, Европа все сильнее испытывает дефицит энергоресурсов, при этом стремительно растет стоимость нефти и газа. В свою очередь, из-за роста цен энергетика потребовала капитальных бюджетных затрат, что вытеснило другие сферы финансирования, и в этой связи неуверенность европейцев растет.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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