https://ria.ru/20220718/zemletryasenie-1803240396.html

В Ингушетии произошло землетрясение

В Ингушетии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2022

В Ингушетии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в понедельник в Сунженском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:36

2022-07-18T15:36

2022-07-18T15:36

происшествия

сунженский район

российская академия наук

россия

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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в понедельник в Сунженском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 13.59 мск в понедельник поступило сообщение от северо-осетинского филиала Единой геофизической службы РАН о том, что в Сунженском районе Ингушетии произошло сейсмособытие магнитудой на поверхности 4,1. Подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.Отмечается, что звонки от населения не поступали, жертв и пострадавших, а также разрушений нет.

https://ria.ru/20220711/zemletryasenie-1801603253.html

сунженский район

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2022

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происшествия, сунженский район, российская академия наук, россия