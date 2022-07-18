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В Ингушетии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2022
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В Ингушетии произошло землетрясение
В Ингушетии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2022
В Ингушетии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в понедельник в Сунженском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:36
2022-07-18T15:36
происшествия
сунженский район
российская академия наук
россия
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в понедельник в Сунженском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 13.59 мск в понедельник поступило сообщение от северо-осетинского филиала Единой геофизической службы РАН о том, что в Сунженском районе Ингушетии произошло сейсмособытие магнитудой на поверхности 4,1. Подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.Отмечается, что звонки от населения не поступали, жертв и пострадавших, а также разрушений нет.
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происшествия, сунженский район, российская академия наук, россия
15:36 18.07.2022
 
В Ингушетии произошло землетрясение

МЧС: в Сунженском районе Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДжейраское ущелье, Ингушетия
Джейраское ущелье, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Джейраское ущелье, Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в понедельник в Сунженском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 13.59 мск в понедельник поступило сообщение от северо-осетинского филиала Единой геофизической службы РАН о том, что в Сунженском районе Ингушетии произошло сейсмособытие магнитудой на поверхности 4,1. Подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что звонки от населения не поступали, жертв и пострадавших, а также разрушений нет.
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ПроисшествияСунженский районРоссийская академия наукРоссия
 
 
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