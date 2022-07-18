https://ria.ru/20220718/zemletryasenie-1803240396.html
В Ингушетии произошло землетрясение
В Ингушетии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2022
В Ингушетии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в понедельник в Сунженском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:36
2022-07-18T15:36
2022-07-18T15:36
происшествия
сунженский район
российская академия наук
россия
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в понедельник в Сунженском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 13.59 мск в понедельник поступило сообщение от северо-осетинского филиала Единой геофизической службы РАН о том, что в Сунженском районе Ингушетии произошло сейсмособытие магнитудой на поверхности 4,1. Подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.Отмечается, что звонки от населения не поступали, жертв и пострадавших, а также разрушений нет.
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происшествия, сунженский район, российская академия наук, россия
В Ингушетии произошло землетрясение
МЧС: в Сунженском районе Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла