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Комитеты Совфеда рассмотрят принятые Госдумой законы, сообщил источник
Комитеты Совфеда рассмотрят принятые Госдумой законы, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022
Комитеты Совфеда рассмотрят принятые Госдумой законы, сообщил источник
Несколько комитетов Совета Федерации соберутся на этой неделе, несмотря на окончание сессии, чтобы рассмотреть принятые Госдумой на внеочередном заседании 15... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:49
2022-07-18T15:49
2022-07-18T15:56
политика
совет федерации рф
госдума рф
россия
андрей клишас
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Несколько комитетов Совета Федерации соберутся на этой неделе, несмотря на окончание сессии, чтобы рассмотреть принятые Госдумой на внеочередном заседании 15 июля законы, о внеочередном заседании Совфеда речь не идет, сообщил РИА Новости источник в одном из комитетов палаты.Он подчеркнул, что о внеочередном заседании Совфеда речь не идет.Ранее глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что комитет проведет 20 июля заседание, чтобы рассмотреть принятые Госдумой 15 июля законы.
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политика, совет федерации рф, госдума рф, россия, андрей клишас
15:49 18.07.2022 (обновлено: 15:56 18.07.2022)
Комитеты Совфеда рассмотрят принятые Госдумой законы, сообщил источник
Источник в Совфеде: несколько комитетов рассмотрят принятые Госдумой 15 июля законы