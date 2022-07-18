https://ria.ru/20220718/yasenovats-1803331473.html

Вучич выразил готовность посетить Ясеновац в любой день до 17 сентября

Вучич выразил готовность посетить Ясеновац в любой день до 17 сентября - РИА Новости, 18.07.2022

Вучич выразил готовность посетить Ясеновац в любой день до 17 сентября

Президент Сербии Александр Вучич, которому власти Хорватии ранее запретили посетить концлагерь Второй мировой войны Ясеновац в частном порядке, выразил... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:02

2022-07-18T21:02

2022-07-18T21:02

в мире

сербия

хорватия

белград (город)

сербская православная церковь

александр вулин

никола селакович

александр вучич

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БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, которому власти Хорватии ранее запретили посетить концлагерь Второй мировой войны Ясеновац в частном порядке, выразил готовность поехать в мемориальный комплекс в любой названный хорватским руководством день в ближайшие два месяца.Глава МИД Сербии Никола Селакович в воскресенье сообщил, что направил ноту протеста Хорватии из-за запрета сербскому президенту посетить Ясеновац, и что внешнеполитическое ведомство в Белграде шокировано таким антицивилизационным и антиевропейским решением Загреба. Он зачитал ноту МИД Хорватии от 15 июля, где указано, что министерство не был оповещено о визите Вучича и что приезд официального лица не может быть допущен в частном порядке. По словам Селаковича, правительство Сербии и его ведомство будет принимать решение об ответных мерах в соответствии с международным правом. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро осудил шаг Загреба и заявил, что теперь хорватские официальные лица должны будут особенно тщательно обосновывать въезд на сербскую территорию."Какой угодно день мне назовете, у меня ничего важнее не будет в этот день, чем поездка в Ясеновац. Когда угодно, как и сказал, в ближайшие два месяца до 17 сентября. Как только скажут, я поеду, потому что для меня возложение цветов и выражение почтения к сербским мученикам имеет величайшее значение. Нет такого визита в мире, Белграде или где-то еще, который важнее для меня, чем визит в Ясеновац", - заявил Вучич в обращении к гражданам в понедельник.Сербский президент также рассказал, что подавал властям Хорватии заявки на посещение Ясеноваца в сентябре 2021 года и марте 2022 года и они были отклонены."Вы делайте свое дело! Сербский народ будет жить и никогда не забудет", - написал в воскресенье Вучич в Instagram* и прикрепил фото памятника в Ясеноваце.Охрана Ясеноваца неоднократно проводила соревнования, кто на скорость убьет больше заключенных. Усташ Жиле Фриганович согласно его признанию лагерному психиатру Недо Зецу за одну только ночь в августе 1943 года зарезал около 1,1 тысячи человек, преимущественно сербов. Соревнования тогда выиграл хорватский лагерный охранник Петар Брзица, который специальным ножом србосеком (серборезом) убил около 1 360 человек.Канонизированный в 1998 году Сербской православной церковью новомученик Вукашин Мандрапа из села Клепци во время пыток в ответ на требование сказать "да здравствует глава усташей Павелич!" обратился к истязавшему его Фригановичу со словами "Ты, сынок, делай свое дело", после чего был зверски убит. После публикаций воспоминаний доктора Зеца фраза стала крылатой в бывшей Югославии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220716/vuchich-1802913856.html

https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803047486.html

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в мире, сербия, хорватия, белград (город), сербская православная церковь, александр вулин, никола селакович, александр вучич