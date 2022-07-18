В Якутске превышена ПДК диоксида азота из-за дыма от хабаровских пожаров
Смог в Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Предельно допустимая концентрация диоксида азота превышена в 1,3 раза в воздухе Якутска, который накрыло дымом от природных пожаров в Хабаровском крае, сообщает правительство Якутии.
В понедельник в Якутске и ряде районов Якутии наблюдается задымлённость. По информации оперативного штаба региона, причиной стал дым от природных пожаров в Хабаровском крае, его фиксировали в восточной и центральной частях Якутии, в частности, в Усть-Майском районе.
"Сегодня шлейф дыма от лесных пожаров в Хабаровском крае накрыл центральные и восточные районы Якутии, в том числе территорию города Якутска. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) сегодня проведён лабораторный контроль качества атмосферного воздуха по восьми показателям: оксиду углерода, взвешенным веществам, частицам РМ-2,5, РМ-10, диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду и саже (углероду). По результатам исследований выявлено превышение ПДК диоксида азота в 1,3 раза (ПДК=0,2 мг/м3)", – говорится в сообщении. По остальным показателям превышения не выявлено.
Управление Роспотребнадзора напоминает жителям республики, что сейчас лучше использовать средства защиты органов дыхания - маски, респираторы, которые следует увлажнять. Также нужно изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. При задымлении лучше минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время, ограничить физические нагрузки, проводить ежедневные влажные уборки. В случае появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы необходимо обратиться к врачу.
В Якутии ведется мониторинг всех термоточек. Лесных пожаров в 40 раз меньше по площади и в четыре раза по количеству, чем в прошлом году, отмечают власти.
ЧС регионального характера из-за сложной пожарной обстановки действует в Хабаровском крае с 7 июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня в регионе в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами.