https://ria.ru/20220718/yakutsk-1803141349.html

В Якутске превышена ПДК диоксида азота из-за дыма от хабаровских пожаров

В Якутске превышена ПДК диоксида азота из-за дыма от хабаровских пожаров - РИА Новости, 18.07.2022

В Якутске превышена ПДК диоксида азота из-за дыма от хабаровских пожаров

Предельно допустимая концентрация диоксида азота превышена в 1,3 раза в воздухе Якутска, который накрыло дымом от природных пожаров в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:27

2022-07-18T10:27

2022-07-18T10:27

республика саха (якутия)

якутск

республика саха (якутия)

хабаровский край

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Предельно допустимая концентрация диоксида азота превышена в 1,3 раза в воздухе Якутска, который накрыло дымом от природных пожаров в Хабаровском крае, сообщает правительство Якутии.В понедельник в Якутске и ряде районов Якутии наблюдается задымлённость. По информации оперативного штаба региона, причиной стал дым от природных пожаров в Хабаровском крае, его фиксировали в восточной и центральной частях Якутии, в частности, в Усть-Майском районе."Сегодня шлейф дыма от лесных пожаров в Хабаровском крае накрыл центральные и восточные районы Якутии, в том числе территорию города Якутска. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) сегодня проведён лабораторный контроль качества атмосферного воздуха по восьми показателям: оксиду углерода, взвешенным веществам, частицам РМ-2,5, РМ-10, диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду и саже (углероду). По результатам исследований выявлено превышение ПДК диоксида азота в 1,3 раза (ПДК=0,2 мг/м3)", – говорится в сообщении. По остальным показателям превышения не выявлено.Управление Роспотребнадзора напоминает жителям республики, что сейчас лучше использовать средства защиты органов дыхания - маски, респираторы, которые следует увлажнять. Также нужно изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. При задымлении лучше минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время, ограничить физические нагрузки, проводить ежедневные влажные уборки. В случае появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы необходимо обратиться к врачу.В Якутии ведется мониторинг всех термоточек. Лесных пожаров в 40 раз меньше по площади и в четыре раза по количеству, чем в прошлом году, отмечают власти.ЧС регионального характера из-за сложной пожарной обстановки действует в Хабаровском крае с 7 июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в Рослесхоз с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня в регионе в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами.

https://ria.ru/20220715/pavodok-1802668447.html

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республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

якутск, республика саха (якутия), хабаровский край, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)