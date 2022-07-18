https://ria.ru/20220718/vsu-1803307403.html

ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 18.07.2022

ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

Украинская артиллерия ударила по району гидроэлектростанции в Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:43

2022-07-18T18:43

2022-07-18T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Украинская артиллерия ударила по району гидроэлектростанции в Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев.В свою очередь, источник РИА Новости в администрации города сообщил, что в районе ГЭС поврежден газопровод, работают экстренные службы. Он добавил, что важные элементы гидроэлектростанции не пострадали, энергоснабжение не останавливалось.Украинские войска утром в понедельник уже пытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке, сработала система ПВО, но есть попадания в районе города.Украинская армия на минувшей неделе дважды обстреляла Новую Каховку. В результате первого удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесли американские РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803144755.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ситуация в днр и лнр, происшествия, россия