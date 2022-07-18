https://ria.ru/20220718/vsu-1803241778.html
Президент Словакии впервые разрешила гражданам вступить в ВСУ
Президент Словакии впервые разрешила гражданам вступить в ВСУ - РИА Новости, 18.07.2022
Президент Словакии впервые разрешила гражданам вступить в ВСУ
Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым четырем гражданам своей страны вступить в вооруженные силы Украины, сообщил ее пресс-секретарь Мартин... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:39
2022-07-18T15:39
2022-07-18T15:41
в мире
словакия
украина
вооруженные силы украины
зузана чапутова
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым четырем гражданам своей страны вступить в вооруженные силы Украины, сообщил ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец."Президент республики при рассмотрении обращений граждан с просьбой о вступлении в вооруженные силы (ВС) Украины действовала в соответствии с рекомендациями минобороны, МВД и МИД. Из 10 поданных обращений удовлетворены были четыре", - сообщил пресс-секретарь.Согласно законодательству Словакии, ее граждане могут вступать в ВС иных государств только с разрешения президента страны, который является верховным главнокомандующим.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, вооруженные силы украины, зузана чапутова, ситуация в днр и лнр
15:39 18.07.2022 (обновлено: 15:41 18.07.2022)
Президент Словакии впервые разрешила гражданам вступить в ВСУ
Президент Словакии Чапутова впервые разрешила четырем гражданам вступить в ВСУ