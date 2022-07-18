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Президент Словакии впервые разрешила гражданам вступить в ВСУ

Президент Словакии впервые разрешила гражданам вступить в ВСУ - РИА Новости, 18.07.2022

Президент Словакии впервые разрешила гражданам вступить в ВСУ

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым четырем гражданам своей страны вступить в вооруженные силы Украины, сообщил ее пресс-секретарь Мартин... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:39

2022-07-18T15:39

2022-07-18T15:41

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словакия

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вооруженные силы украины

зузана чапутова

ситуация в днр и лнр

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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым четырем гражданам своей страны вступить в вооруженные силы Украины, сообщил ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец."Президент республики при рассмотрении обращений граждан с просьбой о вступлении в вооруженные силы (ВС) Украины действовала в соответствии с рекомендациями минобороны, МВД и МИД. Из 10 поданных обращений удовлетворены были четыре", - сообщил пресс-секретарь.Согласно законодательству Словакии, ее граждане могут вступать в ВС иных государств только с разрешения президента страны, который является верховным главнокомандующим.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, вооруженные силы украины, зузана чапутова, ситуация в днр и лнр