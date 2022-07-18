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В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели - РИА Новости, 18.07.2022
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В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели
В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели - РИА Новости, 18.07.2022
В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели
На этой неделе в Турции пройдет встреча делегаций Москвы, Киева, Анкары и ООН по "зерновой проблеме", сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:08
2022-07-18T16:10
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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. На этой неделе в Турции пройдет встреча делегаций Москвы, Киева, Анкары и ООН по "зерновой проблеме", сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Ранее в Стамбуле состоялся предыдущий раунд переговоров по этому вопросу. По его итогам Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра."Вполне вероятно, что на этой неделе будет совещание по этому поводу", — сказал Акар журналистам.При этом он добавил, что четверка участников согласовала план по урегулированию ситуации в общих принципах, теперь его необходимо конкретизировать."В этом контексте необходимы обсуждения по вопросам создания операционного центра в Стамбуле, обеспечения совместного контроля в портах, обеспечения безопасности судоходства на перевалочных путях", — сообщил Акар.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html
https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html
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в мире, россия, турция, украина, оон
15:08 18.07.2022 (обновлено: 16:10 18.07.2022)
 
В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели

Встреча России, Турции, Украины и ООН по "зерновой проблеме" состоится в течение недели

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Турции / Перейти в фотобанкУчастники четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле
Участники четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Турции
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Участники четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. На этой неделе в Турции пройдет встреча делегаций Москвы, Киева, Анкары и ООН по "зерновой проблеме", сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Ранее в Стамбуле состоялся предыдущий раунд переговоров по этому вопросу. По его итогам Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра.
"Вполне вероятно, что на этой неделе будет совещание по этому поводу", — сказал Акар журналистам.
При этом он добавил, что четверка участников согласовала план по урегулированию ситуации в общих принципах, теперь его необходимо конкретизировать.
"В этом контексте необходимы обсуждения по вопросам создания операционного центра в Стамбуле, обеспечения совместного контроля в портах, обеспечения безопасности судоходства на перевалочных путях", — сообщил Акар.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 06:45
США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 12:26
Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц
 
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