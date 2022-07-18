15:08 18.07.2022 (обновлено: 16:10 18.07.2022)
В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели
Встреча России, Турции, Украины и ООН по "зерновой проблеме" состоится в течение недели
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Турции / Перейти в фотобанкУчастники четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле
Участники четырехсторонних переговоров по зерну в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. На этой неделе в Турции пройдет встреча делегаций Москвы, Киева, Анкары и ООН по "зерновой проблеме", сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Ранее в Стамбуле состоялся предыдущий раунд переговоров по этому вопросу. По его итогам Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра.
"Вполне вероятно, что на этой неделе будет совещание по этому поводу", — сказал Акар журналистам.
При этом он добавил, что четверка участников согласовала план по урегулированию ситуации в общих принципах, теперь его необходимо конкретизировать.
"В этом контексте необходимы обсуждения по вопросам создания операционного центра в Стамбуле, обеспечения совместного контроля в портах, обеспечения безопасности судоходства на перевалочных путях", — сообщил Акар.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.