https://ria.ru/20220718/vstrecha-1803231085.html

В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели

В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели - РИА Новости, 18.07.2022

В Турции вновь состоится встреча по "зерновой проблеме" в течение недели

На этой неделе в Турции пройдет встреча делегаций Москвы, Киева, Анкары и ООН по "зерновой проблеме", сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:08

2022-07-18T15:08

2022-07-18T16:10

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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. На этой неделе в Турции пройдет встреча делегаций Москвы, Киева, Анкары и ООН по "зерновой проблеме", сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Ранее в Стамбуле состоялся предыдущий раунд переговоров по этому вопросу. По его итогам Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра."Вполне вероятно, что на этой неделе будет совещание по этому поводу", — сказал Акар журналистам.При этом он добавил, что четверка участников согласовала план по урегулированию ситуации в общих принципах, теперь его необходимо конкретизировать."В этом контексте необходимы обсуждения по вопросам создания операционного центра в Стамбуле, обеспечения совместного контроля в портах, обеспечения безопасности судоходства на перевалочных путях", — сообщил Акар.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html

https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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