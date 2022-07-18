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ВС России уничтожили две батареи украинских "Ураганов"
ВС России уничтожили две батареи украинских "Ураганов" - РИА Новости, 18.07.2022
ВС России уничтожили две батареи украинских "Ураганов"
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" и три взвода РСЗО "Град", сообщило в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:46
2022-07-18T12:46
2022-07-18T12:46
специальная военная операция на украине
северск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" и три взвода РСЗО "Град", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Предтечино, три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
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северск, ситуация в днр и лнр
ВС России уничтожили две батареи украинских "Ураганов"
Минобороны: ВС России уничтожили две батареи украинских "Ураганов" и три взвода "Градов"