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ВС России уничтожили две батареи украинских "Ураганов"

ВС России уничтожили две батареи украинских "Ураганов" - РИА Новости, 18.07.2022

ВС России уничтожили две батареи украинских "Ураганов"

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" и три взвода РСЗО "Град", сообщило в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:46

2022-07-18T12:46

2022-07-18T12:46

специальная военная операция на украине

северск

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы поразили две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" и три взвода РСЗО "Град", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Предтечино, три взвода РСЗО "Град", 14 артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

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северск, ситуация в днр и лнр