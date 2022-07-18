https://ria.ru/20220718/voditeli-1803122211.html

Эксперты считают, что женщины-водители аккуратнее мужчин

Эксперты считают, что женщины-водители аккуратнее мужчин - РИА Новости, 18.07.2022

Эксперты считают, что женщины-водители аккуратнее мужчин

Женщины-водители водят аккуратнее, чем мужчины, но они хуже справляются со стрессовыми ситуациями на дорогах, рассказали РИА Новости эксперты. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:16

2022-07-18T08:16

2022-07-18T08:16

общество

сергей канаев

виктор травин

авто

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Женщины-водители водят аккуратнее, чем мужчины, но они хуже справляются со стрессовыми ситуациями на дорогах, рассказали РИА Новости эксперты.Впервые о том, что женщины водят автомобили так же хорошо, как мужчины, было официально заявлено век назад - 18 июля 1925 года такую позицию выразила Американская автомобильная ассоциация ассоциацией.Женщины аккуратнееЗаместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты РФ Александр Холодов заявил агентству, что женщины-водители обычно аккуратнее мужчин, но в стрессовых ситуациях им проигрывают."У женщины немного другой стиль вождения и немного другие реакции на стрессовые ситуации. На мой взгляд, в какой-то такой классической ситуации – ехать по дороге прямо – женщина, наверное, делает это аккуратнее. Не превышает скорость, более законопослушна и прочее. Но, на мой взгляд, в стрессовой ситуации женщины ведут себя хуже, чем мужчины, поэтому в аварийных ситуациях все-таки мужчина выигрывает", - сказал Холодов РИА Новости.Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что женщины больше придерживаются принципов безопасного вождения, поскольку у них сильнее развит инстинкт самосохранения."Есть одно изречение профессора по безопасности – моего коллеги... Он говорит так: в России на дорогах безопасность изменится в лучшую сторону, когда будет, как минимум, 50% за рулем женщин. Он это сказал, потому что такая же ситуация была и в США. Поэтому я считаю, что женщины нисколько не хуже водят машины, хотя есть у них определенные проблемы. Но здесь речь идет... о том, что у женщин более развит инстинкт самосохранения, безопасности за детей, за семью", - заявил Канаев агентству.Внимательно и трепетноНаказания для женщин, нарушивших правила дорожного движения, в России мягче, чем для мужчин. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что такое положение показывает, насколько бережно к ним относятся."Очень много послаблений для женщин делается у нас в законе, предусматривающих более мягкое наказание, чем мужчинам. Я считаю, это абсолютно правильно. Это никак не должно ущемлять женщину. Наоборот, это говорит о том, что отношение к ней более внимательное, трепетное", - сказал Травин РИА Новости.

https://ria.ru/20200228/1565338859.html

https://ria.ru/20211217/shtraf-1764163507.html

https://ria.ru/20220625/voditeli-1798041468.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей канаев, виктор травин, авто