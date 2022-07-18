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Глава МИД Чехии призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам

Глава МИД Чехии призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам - РИА Новости, 18.07.2022

Глава МИД Чехии призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с РФ и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T23:57

2022-07-18T23:57

2022-07-18T23:57

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мид чехии

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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с РФ и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.По мнению Липавского, прежний диалог ЕС с РФ провалился.Как сообщил Липавский, новой долгосрочной стратегии в отношении РФ будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.Ранее МИД Чехии решил, что визы на въезд, а также разрешения на длительное пребывание в республике не будут выдаваться гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220708/bednost-1801260602.html

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в мире, россия, прага, белоруссия, евросоюз, мид чехии