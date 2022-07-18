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Глава МИД Чехии призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам - РИА Новости, 18.07.2022
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Глава МИД Чехии призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам
Глава МИД Чехии призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам - РИА Новости, 18.07.2022
Глава МИД Чехии призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с РФ и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T23:57
2022-07-18T23:57
в мире
россия
прага
белоруссия
евросоюз
мид чехии
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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с РФ и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.По мнению Липавского, прежний диалог ЕС с РФ провалился.Как сообщил Липавский, новой долгосрочной стратегии в отношении РФ будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.Ранее МИД Чехии решил, что визы на въезд, а также разрешения на длительное пребывание в республике не будут выдаваться гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, россия, прага, белоруссия, евросоюз, мид чехии
23:57 18.07.2022
 
Глава МИД Чехии призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам

Глава МИД Чехии Липавский призвал Евросоюз пересмотреть соглашения с Россией по визам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в России
Автомобиль посла Чехии в России - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с РФ и пересмотреть ныне действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
"Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержал нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией, как минимум, в течение ближайших 10 лет будут весьма обостренными. Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например в вопросе виз", - сказал по окончании неформальной встречи глав МИД стран ЕС в понедельник руководитель внешнеполитического ведомства Чехии, которая ныне председательствует в ЕС.
По мнению Липавского, прежний диалог ЕС с РФ провалился.
Как сообщил Липавский, новой долгосрочной стратегии в отношении РФ будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.
Ранее МИД Чехии решил, что визы на въезд, а также разрешения на длительное пребывание в республике не будут выдаваться гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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