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В Киеве заявили, что десять россиян подали документы на украинскую визу - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Киеве заявили, что десять россиян подали документы на украинскую визу
В Киеве заявили, что десять россиян подали документы на украинскую визу - РИА Новости, 18.07.2022
В Киеве заявили, что десять россиян подали документы на украинскую визу
Десять россиян подали документы на украинскую визу, пока никому не дали, идет проверка, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:30
2022-07-18T10:30
специальная военная операция на украине
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в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Десять россиян подали документы на украинскую визу, пока никому не дали, идет проверка, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко."Ни один гражданин РФ еще не получил визу. Первую неделю вообще не было заявок на получение визы. Со второй недели действия визового режима всего десять граждан РФ подали документы, но должно пройти какое-то время, чтобы проверить, кто эти люди. Среди тех, кто уже подал, большинство на краткосрочную визу и четыре человека на долгосрочную", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, обычно на проверку уходит около десяти дней, но для россиян она может быть дольше.
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россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
10:30 18.07.2022
 
В Киеве заявили, что десять россиян подали документы на украинскую визу

Погранслужба Украины: десять россиян подали документы на визу, ни один пока не получил

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Десять россиян подали документы на украинскую визу, пока никому не дали, идет проверка, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"Ни один гражданин РФ еще не получил визу. Первую неделю вообще не было заявок на получение визы. Со второй недели действия визового режима всего десять граждан РФ подали документы, но должно пройти какое-то время, чтобы проверить, кто эти люди. Среди тех, кто уже подал, большинство на краткосрочную визу и четыре человека на долгосрочную", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, обычно на проверку уходит около десяти дней, но для россиян она может быть дольше.
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