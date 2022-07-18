https://ria.ru/20220718/viza-1803142467.html

В Киеве заявили, что десять россиян подали документы на украинскую визу

В Киеве заявили, что десять россиян подали документы на украинскую визу - РИА Новости, 18.07.2022

В Киеве заявили, что десять россиян подали документы на украинскую визу

Десять россиян подали документы на украинскую визу, пока никому не дали, идет проверка, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:30

2022-07-18T10:30

2022-07-18T10:30

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Десять россиян подали документы на украинскую визу, пока никому не дали, идет проверка, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко."Ни один гражданин РФ еще не получил визу. Первую неделю вообще не было заявок на получение визы. Со второй недели действия визового режима всего десять граждан РФ подали документы, но должно пройти какое-то время, чтобы проверить, кто эти люди. Среди тех, кто уже подал, большинство на краткосрочную визу и четыре человека на долгосрочную", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, обычно на проверку уходит около десяти дней, но для россиян она может быть дольше.

https://ria.ru/20220703/izrail-1799931092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр