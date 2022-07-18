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Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е - РИА Новости, 18.07.2022
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Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е
Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е - РИА Новости, 18.07.2022
Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е
Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е, сообщили журналистам в "Ростехе". РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:36
2022-07-18T11:48
безопасность
технологии
вертолеты россии
ростех
ми-171
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е, сообщили журналистам в "Ростехе"."Структуры госкорпорации "Ростех" – "Рособоронэкспорт" и "Вертолеты России" – заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. Обновленные машины отличаются улучшенной силовой установкой и увеличенной грузоподъемностью, кроме того, на них установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование", - сказали в "Ростехе". Новейшие модернизированные вертолеты Ми-171Е производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России".Ми-171 (Ми-171Е в экспортном варианте) - российский транспортный вертолет, созданный на базе Ми-8. Максимальная взлетная масса - 13 тонн, дальность полета - 650 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, практический потолок - 5 тысяч метров.
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безопасность, технологии, вертолеты россии, ростех, ми-171, рособоронэкспорт
11:36 18.07.2022 (обновлено: 11:48 18.07.2022)
 
Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е

Россия подписала контракт на поставку иностранному заказчику вертолетов Ми-171Е

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС
Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е, сообщили журналистам в "Ростехе".
"Структуры госкорпорации "Ростех" – "Рособоронэкспорт" и "Вертолеты России" – заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. Обновленные машины отличаются улучшенной силовой установкой и увеличенной грузоподъемностью, кроме того, на них установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование", - сказали в "Ростехе". Новейшие модернизированные вертолеты Ми-171Е производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России".
Ми-171 (Ми-171Е в экспортном варианте) - российский транспортный вертолет, созданный на базе Ми-8. Максимальная взлетная масса - 13 тонн, дальность полета - 650 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, практический потолок - 5 тысяч метров.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 14:17
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия
 
БезопасностьТехнологииВертолеты РоссииРостехМи-171Рособоронэкспорт
 
 
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