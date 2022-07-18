https://ria.ru/20220718/vertolety-1803156636.html

Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е

Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е - РИА Новости, 18.07.2022

Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е

Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е, сообщили журналистам в "Ростехе". РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:36

2022-07-18T11:36

2022-07-18T11:48

безопасность

технологии

вертолеты россии

ростех

ми-171

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е, сообщили журналистам в "Ростехе"."Структуры госкорпорации "Ростех" – "Рособоронэкспорт" и "Вертолеты России" – заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. Обновленные машины отличаются улучшенной силовой установкой и увеличенной грузоподъемностью, кроме того, на них установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование", - сказали в "Ростехе". Новейшие модернизированные вертолеты Ми-171Е производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России".Ми-171 (Ми-171Е в экспортном варианте) - российский транспортный вертолет, созданный на базе Ми-8. Максимальная взлетная масса - 13 тонн, дальность полета - 650 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, практический потолок - 5 тысяч метров.

https://ria.ru/20220520/feyki-1789726407.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, вертолеты россии, ростех, ми-171, рособоронэкспорт