https://ria.ru/20220718/vertolety-1803156292.html

Россия экспортировала вертолетов более чем на 30 миллиардов рублей

Россия экспортировала вертолетов более чем на 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.07.2022

Россия экспортировала вертолетов более чем на 30 миллиардов рублей

Объем поставок российских вертолетов за рубеж в этом году по линии "Рособоронэкспорта" превысил 30 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Александр... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:34

2022-07-18T11:34

2022-07-18T11:53

рособоронэкспорт

россия

ростех

улан-удэнский авиационный завод

ми-17

ми-171

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объем поставок российских вертолетов за рубеж в этом году по линии "Рособоронэкспорта" превысил 30 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Александр Михеев."В 2022 году объем уже поставленных российских вертолетов иностранным заказчикам по линии "Рособоронэкспорта" преодолел показатель в 30 миллиардов рублей. Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня составляет более 80 миллиардов рублей", — приводит его слова "Ростех".Там сообщили, что Россия подписала контракт на поставку иностранному заказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е.Вертолеты типа Ми-17 — одной из модификаций которого и является Ми-171Е — успешно эксплуатируются в высокогорных условиях в латиноамериканских странах, в частности в полицейских операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Они применялись как в арктических условиях, так и в тропическом климате стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах Африки.

https://ria.ru/20220704/aviatsiya-1800052565.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рособоронэкспорт, россия, ростех, улан-удэнский авиационный завод, ми-17, ми-171