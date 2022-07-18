https://ria.ru/20220718/vertolety-1803156292.html
Россия экспортировала вертолетов более чем на 30 миллиардов рублей
Россия экспортировала вертолетов более чем на 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.07.2022
Россия экспортировала вертолетов более чем на 30 миллиардов рублей
Объем поставок российских вертолетов за рубеж в этом году по линии "Рособоронэкспорта" превысил 30 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Александр... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:34
2022-07-18T11:34
2022-07-18T11:53
рособоронэкспорт
россия
ростех
улан-удэнский авиационный завод
ми-17
ми-171
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объем поставок российских вертолетов за рубеж в этом году по линии "Рособоронэкспорта" превысил 30 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Александр Михеев."В 2022 году объем уже поставленных российских вертолетов иностранным заказчикам по линии "Рособоронэкспорта" преодолел показатель в 30 миллиардов рублей. Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня составляет более 80 миллиардов рублей", — приводит его слова "Ростех".Там сообщили, что Россия подписала контракт на поставку иностранному заказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е.Вертолеты типа Ми-17 — одной из модификаций которого и является Ми-171Е — успешно эксплуатируются в высокогорных условиях в латиноамериканских странах, в частности в полицейских операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Они применялись как в арктических условиях, так и в тропическом климате стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах Африки.
https://ria.ru/20220704/aviatsiya-1800052565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рособоронэкспорт, россия, ростех, улан-удэнский авиационный завод, ми-17, ми-171
11:34 18.07.2022 (обновлено: 11:53 18.07.2022)
Россия экспортировала вертолетов более чем на 30 миллиардов рублей
Россия с начала года экспортировала вертолетов более чем на 30 миллиардов рублей