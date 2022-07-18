https://ria.ru/20220718/velikobritaniya-1803193205.html

Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в истребителе Typhoon

Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в истребителе Typhoon - РИА Новости, 18.07.2022

Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в истребителе Typhoon

Британское правительство опубликовало видео c подавшим в отставку премьером Борисом Джонсоном, снятое на прошлой неделе в кабине истребителя Eurofighter Typhoon РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:18

2022-07-18T13:18

2022-07-18T13:18

в мире

борис джонсон

тереза мэй

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Британское правительство опубликовало видео c подавшим в отставку премьером Борисом Джонсоном, снятое на прошлой неделе в кабине истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании во время учебного полета с отработкой дозаправки в воздухе, сообщает телеканал Sky News.Видео снимал сам Джонсон, одетый в экипировку пилота. В один момент он поднял большой палец вверх в знак одобрения.В понедельник во время своей речи на авиашоу "Фарнборо" Джонсон планирует сравнить свое лидерство в Консервативной партии с полетом, сообщает телеканал со ссылкой на источники из британского правительства.Он также будет говорить "о трех счастливых годах, проведенных в "кабине пилота" (во главе правительства), и о том, что он "готов без проблем передать управление (страной) кому-либо другому", хотя и предупреждает, что "спаренный двигатель консервативного правительства будет реветь".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.После этого о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, однако шесть из них уже отсеялись на разных этапах выборов.Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник.В нем примут участие экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

https://ria.ru/20220715/dzhonson-1802712006.html

https://ria.ru/20220710/dzhonson-1801486810.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, тереза мэй, лиз трасс, великобритания