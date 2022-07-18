https://ria.ru/20220718/velikobritaniya-1803193205.html
Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в истребителе Typhoon
Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в истребителе Typhoon - РИА Новости, 18.07.2022
Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в истребителе Typhoon
Британское правительство опубликовало видео c подавшим в отставку премьером Борисом Джонсоном, снятое на прошлой неделе в кабине истребителя Eurofighter Typhoon РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:18
2022-07-18T13:18
2022-07-18T13:18
в мире
борис джонсон
тереза мэй
лиз трасс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897009_67:0:1664:898_1920x0_80_0_0_2bfc08cc965e13864b7909131e7c5bb9.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Британское правительство опубликовало видео c подавшим в отставку премьером Борисом Джонсоном, снятое на прошлой неделе в кабине истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании во время учебного полета с отработкой дозаправки в воздухе, сообщает телеканал Sky News.Видео снимал сам Джонсон, одетый в экипировку пилота. В один момент он поднял большой палец вверх в знак одобрения.В понедельник во время своей речи на авиашоу "Фарнборо" Джонсон планирует сравнить свое лидерство в Консервативной партии с полетом, сообщает телеканал со ссылкой на источники из британского правительства.Он также будет говорить "о трех счастливых годах, проведенных в "кабине пилота" (во главе правительства), и о том, что он "готов без проблем передать управление (страной) кому-либо другому", хотя и предупреждает, что "спаренный двигатель консервативного правительства будет реветь".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.После этого о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, однако шесть из них уже отсеялись на разных этапах выборов.Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник.В нем примут участие экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
https://ria.ru/20220715/dzhonson-1802712006.html
https://ria.ru/20220710/dzhonson-1801486810.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800904819_0:0:1912:1434_1920x0_80_0_0_66e2f916652cdf5adc6eccf394df7dda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, тереза мэй, лиз трасс, великобритания
Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в истребителе Typhoon
Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в кабине истребителя Typhoon
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Британское правительство опубликовало видео
c подавшим в отставку премьером Борисом Джонсоном, снятое на прошлой неделе в кабине истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании во время учебного полета с отработкой дозаправки в воздухе, сообщает телеканал Sky News
.
Видео снимал сам Джонсон, одетый в экипировку пилота. В один момент он поднял большой палец вверх в знак одобрения.
В понедельник во время своей речи на авиашоу "Фарнборо" Джонсон планирует сравнить свое лидерство в Консервативной партии с полетом, сообщает телеканал со ссылкой на источники из британского правительства.
Он также будет говорить "о трех счастливых годах, проведенных в "кабине пилота" (во главе правительства), и о том, что он "готов без проблем передать управление (страной) кому-либо другому", хотя и предупреждает, что "спаренный двигатель консервативного правительства будет реветь".
Борис Джонсон
, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании
. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
После этого о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, однако шесть из них уже отсеялись на разных этапах выборов.
Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник.
В нем примут участие экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс
, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.