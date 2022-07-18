https://ria.ru/20220718/valyuta-1803166379.html

Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков

Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков

Со временем отойдем от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:11

2022-07-18T12:11

2022-07-18T12:22

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иран

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Со временем отойдем от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."А мы с вами знаем, что в прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам чуть-чуть превысил четыре миллиарда долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США, и со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Гостелерадио Ирана.Он уточнил, что только за первые четыре месяца этого года торговый оборот увеличился на 31%, назвал это положительной динамикой.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803165497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков