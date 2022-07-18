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Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков
Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков
Со временем отойдем от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:11
2022-07-18T12:11
2022-07-18T12:22
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Со временем отойдем от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."А мы с вами знаем, что в прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам чуть-чуть превысил четыре миллиарда долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США, и со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Гостелерадио Ирана.Он уточнил, что только за первые четыре месяца этого года торговый оборот увеличился на 31%, назвал это положительной динамикой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков
12:11 18.07.2022 (обновлено: 12:22 18.07.2022)
Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия и Иран отойдут от практики применения доллара