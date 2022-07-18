Ураган на Чукотке сорвал крыши с двух зданий
Ураган на Чукотке сорвал крыши с двух зданий, в двух районах выпал снег
© Максим АнтипинВид на мыс Гайдамак в основании бухты Провидения. Чукотский полуостров
© Максим Антипин
Вид на мыс Гайдамак в основании бухты Провидения. Чукотский полуостров. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Циклон принес на Чукотку снег и ураганный ветер, который сорвал крыши с двух зданий, сообщил губернатор Роман Копин.
"Сегодня к нам пришел циклон. Порывы ветра были ураганной силы. Продулся довольно быстро, примерно с 10 до 14 часов, но за эти четыре часа успел натворить бед. В Провидения порывами ветра сорвало крышу с жилого дома Дежнёва 47/1, выдавило бетонную плиту, закрывающую оконный проём в ДК. В Нунлигране сорвало крышу ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта – ред.)", - написал Копин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что люди не пострадали. Муниципалитет с департаментом промышленной политики Чукотского округа рассчитывают стоимость ремонта.
Копин написал, что в поселке Угольные Копи, где расположен аэропорт Анадыря, в понедельник и вторник можно попасть только вертолётом. Переправа через Анадырский лиман закрыта, баржи и катера отменены.
"По метеоусловиям отменён рейс Анадырь-Эгвекинот, задержаны рейсы Анадырь-Эгвекинот, Залив Креста-Мыс Шмидта, Лаврентия-Провидения. В Провидения и Билибинском районе выпал снег. Досталось почти всем районам, поэтому находимся на связи со всеми главами муниципальных образований. Главная задача - пройти стихию с минимальными потерями и оперативно помочь людям", - добавил чукотский губернатор.