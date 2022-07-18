https://ria.ru/20220718/uragan-1803156461.html

Ураган на Чукотке сорвал крыши с двух зданий

Ураган на Чукотке сорвал крыши с двух зданий - РИА Новости, 18.07.2022

Ураган на Чукотке сорвал крыши с двух зданий

Циклон принес на Чукотку снег и ураганный ветер, который сорвал крыши с двух зданий, сообщил губернатор Роман Копин. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:35

2022-07-18T11:35

2022-07-18T11:35

происшествия

провидения

анадырь

билибинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Циклон принес на Чукотку снег и ураганный ветер, который сорвал крыши с двух зданий, сообщил губернатор Роман Копин."Сегодня к нам пришел циклон. Порывы ветра были ураганной силы. Продулся довольно быстро, примерно с 10 до 14 часов, но за эти четыре часа успел натворить бед. В Провидения порывами ветра сорвало крышу с жилого дома Дежнёва 47/1, выдавило бетонную плиту, закрывающую оконный проём в ДК. В Нунлигране сорвало крышу ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта – ред.)", - написал Копин в своем Telegram-канале.Он отметил, что люди не пострадали. Муниципалитет с департаментом промышленной политики Чукотского округа рассчитывают стоимость ремонта.Копин написал, что в поселке Угольные Копи, где расположен аэропорт Анадыря, в понедельник и вторник можно попасть только вертолётом. Переправа через Анадырский лиман закрыта, баржи и катера отменены."По метеоусловиям отменён рейс Анадырь-Эгвекинот, задержаны рейсы Анадырь-Эгвекинот, Залив Креста-Мыс Шмидта, Лаврентия-Провидения. В Провидения и Билибинском районе выпал снег. Досталось почти всем районам, поэтому находимся на связи со всеми главами муниципальных образований. Главная задача - пройти стихию с минимальными потерями и оперативно помочь людям", - добавил чукотский губернатор.

https://realty.ria.ru/20220704/uragan-1800166710.html

провидения

анадырь

билибинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, провидения, анадырь, билибинский район