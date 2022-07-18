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Перекресток на Брайтон-Бич назвали в честь Украины - РИА Новости, 18.07.2022
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Перекресток на Брайтон-Бич назвали в честь Украины
Перекресток на Брайтон-Бич назвали в честь Украины - РИА Новости, 18.07.2022
Перекресток на Брайтон-Бич назвали в честь Украины
Городской совет Нью-Йорка принял решение назвать пересечение улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд в Бруклине Украинский путем, сообщил постпред Украины при ООН Сергей РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:01
2022-07-18T20:01
в мире
нью-йорк (город)
снг
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Городской совет Нью-Йорка принял решение назвать пересечение улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд в Бруклине Украинский путем, сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица."Четырнадцатого июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании (участков – ред.) Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь", - написал Кислица в Twitter, уточнив, что речь идет о перекрестке.Район Нью-Йорка Брайтон-Бич населен преимущественно эмигрантами из Советского Союза и славится ресторанами русской кухни и кухни народов стран СНГ. На улицах Брайтона чаще слышится русская речь, нежели разговор на английском. Значительную часть местного сообщества составляют украинцы.
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в мире, нью-йорк (город), снг, бруклин
20:01 18.07.2022
 
Перекресток на Брайтон-Бич назвали в честь Украины

Постпред Украины в ООН Кислица: перекресток на Брайтон-Бич назвали Украинский путь

© flickr.com/brianac37Брайтон Бич, США
Брайтон Бич, США
© flickr.com/brianac37
Брайтон Бич, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 июл – РИА Новости. Городской совет Нью-Йорка принял решение назвать пересечение улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд в Бруклине Украинский путем, сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
"Четырнадцатого июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании (участков – ред.) Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь", - написал Кислица в Twitter, уточнив, что речь идет о перекрестке.
Район Нью-Йорка Брайтон-Бич населен преимущественно эмигрантами из Советского Союза и славится ресторанами русской кухни и кухни народов стран СНГ. На улицах Брайтона чаще слышится русская речь, нежели разговор на английском. Значительную часть местного сообщества составляют украинцы.
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией
 
В миреНью-Йорк (город)СНГБруклин
 
 
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