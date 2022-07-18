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Боррель подтвердил решение ЕС вновь выделить Украине средства на оружие - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803293799.html
Боррель подтвердил решение ЕС вновь выделить Украине средства на оружие
Боррель подтвердил решение ЕС вновь выделить Украине средства на оружие - РИА Новости, 18.07.2022
Боррель подтвердил решение ЕС вновь выделить Украине средства на оружие
Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель по итогам Совета МИД ЕС в понедельник подтвердил политическое решение Евросоюза о выделении Украине дополнительно 500 миллионов РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:55
2022-07-18T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель по итогам Совета МИД ЕС в понедельник подтвердил политическое решение Евросоюза о выделении Украине дополнительно 500 миллионов евро на вооружение."Все министры были едины в позиции о необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины и приняли политическое решение о выделении нового транша на военную помощь", - сообщил он. Таким образом, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 миллиарда евро. Конкретных сроков выделения нового финансирования Боррель не назвал. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
17:55 18.07.2022 (обновлено: 17:58 18.07.2022)
 
Боррель подтвердил решение ЕС вновь выделить Украине средства на оружие

Боррель подтвердил решение ЕС выделить Украине еще 500 миллионов евро на оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель по итогам Совета МИД ЕС в понедельник подтвердил политическое решение Евросоюза о выделении Украине дополнительно 500 миллионов евро на вооружение.
"Все министры были едины в позиции о необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины и приняли политическое решение о выделении нового транша на военную помощь", - сообщил он. Таким образом, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 миллиарда евро. Конкретных сроков выделения нового финансирования Боррель не назвал.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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