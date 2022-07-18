https://ria.ru/20220718/ukraina-1803258494.html
В Раде опровергли принятие закона о соцгарантиях для граждан Польши
В Раде опровергли принятие закона о соцгарантиях для граждан Польши - РИА Новости, 18.07.2022
В Раде опровергли принятие закона о соцгарантиях для граждан Польши
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк опроверг информацию о том, что парламент в понедельник принял закон о соцгарантиях для граждан Польши в стране. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:34
2022-07-18T16:34
2022-07-18T16:34
в мире
алексей гончаренко
владимир зеленский
украина
польша
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк опроверг информацию о том, что парламент в понедельник принял закон о соцгарантиях для граждан Польши в стране.Ранее в понедельник депутаты Рады Алексей Гончаренко и Елена Шуляк в своих Telegram-каналах сообщили, что парламент принял инициированный Владимиром Зеленским законопроект о социальных гарантиях для граждан Польши на Украине."(Законопроект – ред.) №7550 - об особых гарантиях для граждан Польши сегодня не голосовали по сути! Только включили в повестку дня и сократили сроки. Все. Первое чтение будет, но не сегодня!" - написал Железняк в своем Telegram-канале.После этого Гончаренко и Шуляк удалили посты о принятии законопроекта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220712/polsha-1802057273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей гончаренко, владимир зеленский, украина, польша
В Раде опровергли принятие закона о соцгарантиях для граждан Польши
В Раде опровергли принятие закона о соцгарантиях для граждан Польши на Украине