https://ria.ru/20220718/ukraina-1803240288.html

Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики Украины

Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики Украины - РИА Новости, 18.07.2022

Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики Украины

Украинский парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины, назначение нового министра состоится в ближайшее время, сообщил в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:36

2022-07-18T15:36

2022-07-18T15:36

в мире

марина лазебная

украина

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинский парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины, назначение нового министра состоится в ближайшее время, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины. 277 голосов депутатов (проголосовало за – ред.) Назначение (Оксаны Жолнович) на должность министра состоится скоро, но не сегодня", - написал в своем Telegram-канале Железняк.

https://ria.ru/20220709/posly-1801442018.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, марина лазебная, украина, верховная рада украины