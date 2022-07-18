https://ria.ru/20220718/ukraina-1803240288.html
Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики Украины
Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики Украины - РИА Новости, 18.07.2022
Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики Украины
Украинский парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины, назначение нового министра состоится в ближайшее время, сообщил в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:36
2022-07-18T15:36
2022-07-18T15:36
в мире
марина лазебная
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинский парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины, назначение нового министра состоится в ближайшее время, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины. 277 голосов депутатов (проголосовало за – ред.) Назначение (Оксаны Жолнович) на должность министра состоится скоро, но не сегодня", - написал в своем Telegram-канале Железняк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марина лазебная, украина, верховная рада украины
Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики Украины
Рада большинством голосов уволила Лазебную с поста министра социальной политики Украины