https://ria.ru/20220718/ukraina-1803192481.html

Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине

Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине - РИА Новости, 18.07.2022

Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине

Совет ЕС согласовал в понедельник выделение на военную помощь Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро, доведя общее финансирование вооружения Киева... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:14

2022-07-18T13:14

2022-07-18T13:25

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Совет ЕС согласовал в понедельник выделение на военную помощь Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро, доведя общее финансирование вооружения Киева до 2,5 миллиарда евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины... Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро", - написал он в Twitter.Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что главы МИД ЕС 18 июля, возможно, согласуют пятый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, что доведет общее финансирование ЕС на вооружение Киева до 2,5 миллиарда евро. Политическое решение ожидали в понедельник, конкретных дат о практическом выделении средств источник не сообщил. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания министров выразил уверенность, что главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник согласятся на увеличение военной помощи Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220716/italiya-1802917095.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, совет евросоюза, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр