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Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803192481.html
Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине
Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине - РИА Новости, 18.07.2022
Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине
Совет ЕС согласовал в понедельник выделение на военную помощь Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро, доведя общее финансирование вооружения Киева... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:14
2022-07-18T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
совет евросоюза
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Совет ЕС согласовал в понедельник выделение на военную помощь Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро, доведя общее финансирование вооружения Киева до 2,5 миллиарда евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины... Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро", - написал он в Twitter.Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что главы МИД ЕС 18 июля, возможно, согласуют пятый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, что доведет общее финансирование ЕС на вооружение Киева до 2,5 миллиарда евро. Политическое решение ожидали в понедельник, конкретных дат о практическом выделении средств источник не сообщил. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания министров выразил уверенность, что главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник согласятся на увеличение военной помощи Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220716/italiya-1802917095.html
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в мире, евросоюз, совет евросоюза, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:14 18.07.2022 (обновлено: 13:25 18.07.2022)
 
Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине

Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Евросовета в Брюсселе
Вход в здание Евросовета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вход в здание Евросовета в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Совет ЕС согласовал в понедельник выделение на военную помощь Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро, доведя общее финансирование вооружения Киева до 2,5 миллиарда евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины... Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро", - написал он в Twitter.
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 12:00
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что главы МИД ЕС 18 июля, возможно, согласуют пятый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, что доведет общее финансирование ЕС на вооружение Киева до 2,5 миллиарда евро. Политическое решение ожидали в понедельник, конкретных дат о практическом выделении средств источник не сообщил. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания министров выразил уверенность, что главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник согласятся на увеличение военной помощи Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзСовет ЕвросоюзаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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