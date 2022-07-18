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В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи" - РИА Новости, 18.07.2022
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В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи"
В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи" - РИА Новости, 18.07.2022
В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи"
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют "черные трансплантологи", в том числе из РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:54
2022-07-18T13:32
в мире
украина
донбасс
луганская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют "черные трансплантологи", в том числе из западных стран."Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад... Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые "черные трансплантологи", которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал...", - сказал Марочко в эфире Первого канала.По его словам, на территории вооруженного конфликта есть "раненые военнослужащие вооруженных формирований Украины со здоровыми органами, это и местные жители, которые имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают".Он упомянул о свидетельствах работы западных трансплантологов, которые, по его данным, транспортируют органы на территорию Украины, а затем на Запад."Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20210606/organy-1735903772.html
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в мире, украина, донбасс, луганская область
12:54 18.07.2022 (обновлено: 13:32 18.07.2022)
 
В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи"

Офицер ЛНР Марочко заявил о работе "черных трансплантологов" в рядах украинских боевиков

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют "черные трансплантологи", в том числе из западных стран.
"Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад... Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые "черные трансплантологи", которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал...", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
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По его словам, на территории вооруженного конфликта есть "раненые военнослужащие вооруженных формирований Украины со здоровыми органами, это и местные жители, которые имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают".
Он упомянул о свидетельствах работы западных трансплантологов, которые, по его данным, транспортируют органы на территорию Украины, а затем на Запад.
"Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно", - заявил Марочко.
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