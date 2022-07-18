https://ria.ru/20220718/ukraina-1803186151.html

В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи"

В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи" - РИА Новости, 18.07.2022

В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи"

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют "черные трансплантологи", в том числе из РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:54

2022-07-18T12:54

2022-07-18T13:32

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют "черные трансплантологи", в том числе из западных стран."Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад... Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые "черные трансплантологи", которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал...", - сказал Марочко в эфире Первого канала.По его словам, на территории вооруженного конфликта есть "раненые военнослужащие вооруженных формирований Украины со здоровыми органами, это и местные жители, которые имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают".Он упомянул о свидетельствах работы западных трансплантологов, которые, по его данным, транспортируют органы на территорию Украины, а затем на Запад."Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20210606/organy-1735903772.html

https://ria.ru/20220718/voennye-1803196180.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, донбасс, луганская область