12:54 18.07.2022 (обновлено: 13:32 18.07.2022)
В ЛНР заявили, что среди украинских боевиков есть "черные трансплантологи"
Офицер ЛНР Марочко заявил о работе "черных трансплантологов" в рядах украинских боевиков
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют "черные трансплантологи", в том числе из западных стран.
"Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад... Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые "черные трансплантологи", которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал...", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
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По его словам, на территории вооруженного конфликта есть "раненые военнослужащие вооруженных формирований Украины со здоровыми органами, это и местные жители, которые имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают".
Он упомянул о свидетельствах работы западных трансплантологов, которые, по его данным, транспортируют органы на территорию Украины, а затем на Запад.
"Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно", - заявил Марочко.