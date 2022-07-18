https://ria.ru/20220718/ukraina-1803175505.html

Венедиктову и Баканова не обвиняют в госизмене, заявили в Киеве

Венедиктову и Баканова не обвиняют в госизмене, заявили в Киеве - РИА Новости, 18.07.2022

Венедиктову и Баканова не обвиняют в госизмене, заявили в Киеве

Спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев заявил, что ранее отстраненные от занимаемых должностей генпрокурор Украины Ирина... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:31

2022-07-18T12:31

2022-07-18T12:31

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев заявил, что ранее отстраненные от занимаемых должностей генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не обвиняются в государственной измене."Ни в коем случае эти два человека не обвиняются в государственной измене. Это неверно", - заявил Макеев в интервью британскому телеканалу Sky News. Ранее Владимир Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова от занимаемых должностей в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. При этом сообщалось, что Баканова Зеленский отстранил от руководства СБ по статье "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий".Как отмечают украинские СМИ, разговоры об отставке Венедиктовой ходили еще до начала российской спецоперации и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против экс-президента Украины Петра Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела.

https://ria.ru/20220717/uvolnenie-1803099730.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, мид украины, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины