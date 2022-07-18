https://ria.ru/20220718/ukraina-1803175505.html
Венедиктову и Баканова не обвиняют в госизмене, заявили в Киеве
Венедиктову и Баканова не обвиняют в госизмене, заявили в Киеве - РИА Новости, 18.07.2022
Венедиктову и Баканова не обвиняют в госизмене, заявили в Киеве
Спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев заявил, что ранее отстраненные от занимаемых должностей генпрокурор Украины Ирина... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:31
2022-07-18T12:31
2022-07-18T12:31
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владимир зеленский
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служба безопасности украины
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев заявил, что ранее отстраненные от занимаемых должностей генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не обвиняются в государственной измене."Ни в коем случае эти два человека не обвиняются в государственной измене. Это неверно", - заявил Макеев в интервью британскому телеканалу Sky News. Ранее Владимир Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова от занимаемых должностей в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. При этом сообщалось, что Баканова Зеленский отстранил от руководства СБ по статье "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий".Как отмечают украинские СМИ, разговоры об отставке Венедиктовой ходили еще до начала российской спецоперации и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против экс-президента Украины Петра Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела.
https://ria.ru/20220717/uvolnenie-1803099730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, мид украины, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины
Венедиктову и Баканова не обвиняют в госизмене, заявили в Киеве
Представитель МИД Украины Макеев: Венедиктову и Баканова не обвиняют в госизмене