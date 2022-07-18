12:19 18.07.2022 (обновлено: 12:33 18.07.2022)
В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ
В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для сбора данных о передвижении военных
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. УФСБ по Ростовской области выявила гражданина Украины, прибывшего в регион по заданию Службы безопасности Украины для сбора данных о перемещении военной техники, ему объявлено предостережение, сообщает управление ФСБ.
"УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, уроженец Кременского района в ЛНР 1965 года рождения пересек государственную границу через пункт пропуска "Чертково". Контрразведчики выявили его связь со спецслужбами Украины - с 2017 по 2018 годы мужчина участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе, а по возвращению на Украину в 2018 году был завербован сотрудниками СБУ. Его задействовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории Луганской и Донецкой народных республик, считают в УФСБ. Как отмечают в ведомстве, выполнить задание в интересах украинской спецслужбы он не успел.
"УФСБ России по Ростовской области… в целях предупреждения совершения преступления принято решение об объявлении гражданину Украины официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "шпионаж", - сказано в сообщении.