https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html

В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ

В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ - РИА Новости, 18.07.2022

В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ

УФСБ по Ростовской области выявила гражданина Украины, прибывшего в регион по заданию Службы безопасности Украины для сбора данных о перемещении военной... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:19

2022-07-18T12:19

2022-07-18T12:33

безопасность

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. УФСБ по Ростовской области выявила гражданина Украины, прибывшего в регион по заданию Службы безопасности Украины для сбора данных о перемещении военной техники, ему объявлено предостережение, сообщает управление ФСБ."УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", - говорится в сообщении.По данным ведомства, уроженец Кременского района в ЛНР 1965 года рождения пересек государственную границу через пункт пропуска "Чертково". Контрразведчики выявили его связь со спецслужбами Украины - с 2017 по 2018 годы мужчина участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе, а по возвращению на Украину в 2018 году был завербован сотрудниками СБУ. Его задействовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории Луганской и Донецкой народных республик, считают в УФСБ. Как отмечают в ведомстве, выполнить задание в интересах украинской спецслужбы он не успел. "УФСБ России по Ростовской области… в целях предупреждения совершения преступления принято решение об объявлении гражданину Украины официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "шпионаж", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786224394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ростовская область, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр