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В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html
В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ
В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ
УФСБ по Ростовской области выявила гражданина Украины, прибывшего в регион по заданию Службы безопасности Украины для сбора данных о перемещении военной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:19
2022-07-18T12:33
безопасность
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. УФСБ по Ростовской области выявила гражданина Украины, прибывшего в регион по заданию Службы безопасности Украины для сбора данных о перемещении военной техники, ему объявлено предостережение, сообщает управление ФСБ."УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", - говорится в сообщении.По данным ведомства, уроженец Кременского района в ЛНР 1965 года рождения пересек государственную границу через пункт пропуска "Чертково". Контрразведчики выявили его связь со спецслужбами Украины - с 2017 по 2018 годы мужчина участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе, а по возвращению на Украину в 2018 году был завербован сотрудниками СБУ. Его задействовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории Луганской и Донецкой народных республик, считают в УФСБ. Как отмечают в ведомстве, выполнить задание в интересах украинской спецслужбы он не успел. "УФСБ России по Ростовской области… в целях предупреждения совершения преступления принято решение об объявлении гражданину Украины официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "шпионаж", - сказано в сообщении.
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ростовская область
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безопасность, ростовская область, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
12:19 18.07.2022 (обновлено: 12:33 18.07.2022)
 
В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для работы на СБУ

В Ростовской области выявили украинца, прибывшего для сбора данных о передвижении военных

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. УФСБ по Ростовской области выявила гражданина Украины, прибывшего в регион по заданию Службы безопасности Украины для сбора данных о перемещении военной техники, ему объявлено предостережение, сообщает управление ФСБ.
"УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, уроженец Кременского района в ЛНР 1965 года рождения пересек государственную границу через пункт пропуска "Чертково". Контрразведчики выявили его связь со спецслужбами Украины - с 2017 по 2018 годы мужчина участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе, а по возвращению на Украину в 2018 году был завербован сотрудниками СБУ. Его задействовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории Луганской и Донецкой народных республик, считают в УФСБ. Как отмечают в ведомстве, выполнить задание в интересах украинской спецслужбы он не успел.
"УФСБ России по Ростовской области… в целях предупреждения совершения преступления принято решение об объявлении гражданину Украины официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "шпионаж", - сказано в сообщении.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:13Специальная военная операция на Украине
В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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