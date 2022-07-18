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В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову
В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову - РИА Новости, 18.07.2022
В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову
Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, заявил замглавы офиса... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:03
2022-07-18T11:03
2022-07-18T11:19
украина
в мире
ирина венедиктова
иван баканов
служба безопасности украины
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Смирнов.Зеленский отстранил от занимаемых должностей Венедиктову и Баканова в воскресенье."Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет… Вчерашние акты не означают фактического увольнения", - сказал Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на данный момент Венедиктова и Баканов отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.
https://ria.ru/20220717/gosizmena-1803100164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, ирина венедиктова, иван баканов, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины
11:03 18.07.2022 (обновлено: 11:19 18.07.2022)
В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову
Офис Зеленского заявил, что отстранение Венедиктовой и Баканова не означает их увольнение