https://ria.ru/20220718/ukraina-1803149723.html

В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову

В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову - РИА Новости, 18.07.2022

В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову

Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, заявил замглавы офиса... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:03

2022-07-18T11:03

2022-07-18T11:19

украина

в мире

ирина венедиктова

иван баканов

служба безопасности украины

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Смирнов.Зеленский отстранил от занимаемых должностей Венедиктову и Баканова в воскресенье."Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет… Вчерашние акты не означают фактического увольнения", - сказал Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на данный момент Венедиктова и Баканов отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.

https://ria.ru/20220717/gosizmena-1803100164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, ирина венедиктова, иван баканов, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины