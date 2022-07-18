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В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову - РИА Новости, 18.07.2022
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В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову
В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову - РИА Новости, 18.07.2022
В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову
Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, заявил замглавы офиса... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:03
2022-07-18T11:19
украина
в мире
ирина венедиктова
иван баканов
служба безопасности украины
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Смирнов.Зеленский отстранил от занимаемых должностей Венедиктову и Баканова в воскресенье."Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет… Вчерашние акты не означают фактического увольнения", - сказал Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на данный момент Венедиктова и Баканов отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.
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украина, в мире, ирина венедиктова, иван баканов, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины
11:03 18.07.2022 (обновлено: 11:19 18.07.2022)
 
В офисе Зеленского заявили, что не уволили Баканова и Венедиктову

Офис Зеленского заявил, что отстранение Венедиктовой и Баканова не означает их увольнение

© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Ирина Венедиктова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не означает их увольнение, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Смирнов.
Зеленский отстранил от занимаемых должностей Венедиктову и Баканова в воскресенье.
"Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет… Вчерашние акты не означают фактического увольнения", - сказал Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на данный момент Венедиктова и Баканов отстранены от выполнения своих должностных обязанностей. Окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 23:02
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ
 
УкраинаВ миреИрина ВенедиктоваИван БакановСлужба безопасности УкраиныГенеральная прокуратура Украины
 
 
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