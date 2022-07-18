Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов обвинил Запад в целенаправленной эскалации на Украине
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил западные страны в целенаправленной эскалации на Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров написал в своей статье для газеты "Известия", что натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", и выразил надежду, что в Европе осознают, какими последствиями это чревато.
"Во главе Вооруженных сил Украины стоит не (Владимир – ред.) Зеленский, а коллективный Запад, который принимает решение, наносить удары или нет", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, "коллективный Запад максимально поддерживает, максимально дает условия", чтобы конфликт продолжался.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.