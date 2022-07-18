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Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803144755.html
Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине
Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил западные страны в целенаправленной эскалации на Украине. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:43
2022-07-18T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил западные страны в целенаправленной эскалации на Украине.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров написал в своей статье для газеты "Известия", что натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", и выразил надежду, что в Европе осознают, какими последствиями это чревато."Во главе Вооруженных сил Украины стоит не (Владимир – ред.) Зеленский, а коллективный Запад, который принимает решение, наносить удары или нет", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, "коллективный Запад максимально поддерживает, максимально дает условия", чтобы конфликт продолжался.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802169707.html
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в мире, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
10:43 18.07.2022
 
Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов обвинил Запад в целенаправленной эскалации на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил западные страны в целенаправленной эскалации на Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров написал в своей статье для газеты "Известия", что натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", и выразил надежду, что в Европе осознают, какими последствиями это чревато.
"Во главе Вооруженных сил Украины стоит не (Владимир – ред.) Зеленский, а коллективный Запад, который принимает решение, наносить удары или нет", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, "коллективный Запад максимально поддерживает, максимально дает условия", чтобы конфликт продолжался.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 12:57Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области попросили Россию помочь в восстановлении Новой Каховки
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:20Специальная военная операция на Украине
МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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