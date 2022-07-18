https://ria.ru/20220718/ukraina-1803144755.html

Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине

Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине - РИА Новости, 18.07.2022

Херсонские власти обвинили Запад в эскалации на Украине

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил западные страны в целенаправленной эскалации на Украине. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:43

2022-07-18T10:43

2022-07-18T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил западные страны в целенаправленной эскалации на Украине.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров написал в своей статье для газеты "Известия", что натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", и выразил надежду, что в Европе осознают, какими последствиями это чревато."Во главе Вооруженных сил Украины стоит не (Владимир – ред.) Зеленский, а коллективный Запад, который принимает решение, наносить удары или нет", - сказал РИА Новости Стремоусов. По его словам, "коллективный Запад максимально поддерживает, максимально дает условия", чтобы конфликт продолжался.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802169707.html

https://ria.ru/20220715/oon-1802745183.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр