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Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803136871.html
Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков
Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков
Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, имеют четкий приказ президента Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских и работают... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:08
2022-07-18T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
иран
украина
дмитрий песков
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МОСКВА. 18 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, имеют четкий приказ президента Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских и работают аккуратно, чего нельзя сказать об украинских националистических батальонах, которые ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наш президент господин Путин неоднократно подчеркивал, что наши вооруженные силы имеют четкий приказ верховного главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения. Поэтому вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре. Чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне, особенно о националистических батальонах и подразделениях, которые не гнушаются ничем", - сказал Песков в интервью гостелерадио Ирана.
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иран
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в мире, иран, украина, дмитрий песков
10:08 18.07.2022 (обновлено: 10:40 18.07.2022)
 
Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: украинские нацбатальоны не гнушаются ничем

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском. Архивное фото
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МОСКВА. 18 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, имеют четкий приказ президента Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских и работают аккуратно, чего нельзя сказать об украинских националистических батальонах, которые ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наш президент господин Путин неоднократно подчеркивал, что наши вооруженные силы имеют четкий приказ верховного главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения. Поэтому вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре. Чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне, особенно о националистических батальонах и подразделениях, которые не гнушаются ничем", - сказал Песков в интервью гостелерадио Ирана.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранУкраинаДмитрий Песков
 
 
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