https://ria.ru/20220718/ukraina-1803136871.html

Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков

Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков

Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, имеют четкий приказ президента Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских и работают... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:08

2022-07-18T10:08

2022-07-18T10:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА. 18 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, имеют четкий приказ президента Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских и работают аккуратно, чего нельзя сказать об украинских националистических батальонах, которые ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наш президент господин Путин неоднократно подчеркивал, что наши вооруженные силы имеют четкий приказ верховного главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения. Поэтому вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре. Чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне, особенно о националистических батальонах и подразделениях, которые не гнушаются ничем", - сказал Песков в интервью гостелерадио Ирана.

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иран

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, украина, дмитрий песков