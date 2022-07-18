https://ria.ru/20220718/ukraina-1803136871.html
Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков
Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков
Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, имеют четкий приказ президента Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских и работают... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:08
2022-07-18T10:08
2022-07-18T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
иран
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797887176_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3719234552d676539878c11e135a3f0.jpg
МОСКВА. 18 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, имеют четкий приказ президента Владимира Путина избегать ущерба среди гражданских и работают аккуратно, чего нельзя сказать об украинских националистических батальонах, которые ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Наш президент господин Путин неоднократно подчеркивал, что наши вооруженные силы имеют четкий приказ верховного главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения. Поэтому вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре. Чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне, особенно о националистических батальонах и подразделениях, которые не гнушаются ничем", - сказал Песков в интервью гостелерадио Ирана.
https://ria.ru/20220621/razvedka-1797006026.html
иран
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797887176_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_41483701f02bc9f7205fc8b9df7a2200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, украина, дмитрий песков
10:08 18.07.2022 (обновлено: 10:40 18.07.2022)
Украинские нацбатальоны не гнушаются ничем, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: украинские нацбатальоны не гнушаются ничем