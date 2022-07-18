https://ria.ru/20220718/ugol-1803195282.html

Премьер Польши созвал совещание по вопросу дефицита угля

Премьер Польши созвал совещание по вопросу дефицита угля - РИА Новости, 18.07.2022

Премьер Польши созвал совещание по вопросу дефицита угля

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает совещание по вопросу дефицита угля, сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:25

2022-07-18T13:25

2022-07-18T13:25

польша

в мире

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает совещание по вопросу дефицита угля, сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер."Сегодня состоится совещание премьер-министра Матеуша Моравецкого с вице-премьером Яцеком Сасиным, министром климата и окружающей среды Анной Москвой, главами других ведомств и руководителями компаний PGG (Польская горнодобывающая компания), Weglokox (Углекокс), PGE (Польская энергетическая группа) по вопросам текущей ситуации на рынке угля", - написал Мюллер в Twitter."Наша цель - обеспечить доступность и справедливую цену угля", - добавил он.В воскресенье Моравецикй признал, что страна в ближайшее время столкнется с проблемой доступности угля.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. В свою очередь президент страны Анджей Дуда подписал закон о компенсациях фирмам, которые будут продавать уголь индивидуальным потребителям по цене не выше 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, однако с реализацией данного закона возникли проблемы. Например, во время посещения Моравецким в воскресенье Щецинского района местные жители задали ему вопросы, где можно купить уголь по этой цене и почему в районе из трех складов угля работает только один, который предлагает уголь по 2,9 тысячи злотых (около 620 долларов) за тонну.

https://ria.ru/20220718/evropa-1803128216.html

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, в мире, матеуш моравецкий