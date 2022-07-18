https://ria.ru/20220718/tyumgu-1802473111.html

В России создали визуализатор вен с уникальной функцией

В России создали визуализатор вен с уникальной функцией - РИА Новости, 18.07.2022

В России создали визуализатор вен с уникальной функцией

Визуализатор вен с функцией принятия решения разработал студент ТюмГУ совместно с напарником из медицинского вуза. С помощью программного обеспечения... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T03:00

2022-07-18T03:00

2022-07-18T11:31

наука

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Визуализатор вен с функцией принятия решения разработал студент ТюмГУ совместно с напарником из медицинского вуза. С помощью программного обеспечения визуализатор позволит медицинскому персоналу выбрать оптимальное место для пункции. Создатели считают, что это сделает процедуру забора крови быстрее и комфортнее для пациентов: без лишних проколов в поисках вены. Об этом сообщили в пресс-службе ТюмГУ.По словам разработчиков, каждый восьмой человек имеет труднодоступные вены и испытывает дискомфорт при взятии анализов. С такими проблемами сталкиваются пациенты с сахарным диабетом, ожирением, анатомическими особенностями, например, с глубоким залеганием вен, или люди, проходящие инфузионную терапию. Визуализатор вен CyberVein поможет сделать процедуру более комфортной.Уникальность нового устройства — в программном обеспечении. В CyberVein установлены две инфракрасные камеры, которые помогают оценить глубину залегания вен и их толщину. На основе этой информации визуализатор предлагает оптимальные точки пункции и проецирует их на кожу. По словам экспертов, ни один другой веновизор не дает таких возможностей.В дальнейшем новое устройство станет частью другого, более крупного проекта, над которым Иван Демин работает с другими студентами."Мы с командой уже второй год занимаемся другим проектом — разработкой автономной системы забора крови AutoHem, в которой визуализатор вен CyberVein и система их распознавания является частью большого аппарата", — объяснил молодой ученый.Он также отметил, что среди конкурентов и аналогов нет российских производителей, поэтому одна из целей их проекта — технологическая независимость. Эту идею активно поддерживает университет. Для этого в вузе выстраивается многоуровневая система, которая включает в себя инновационную направленность образовательного процесса."На протяжении последнего времени мы создаем значительное количество предпринимательских и технологических элективов, которые позволяют студентам любых направлений примерить мантию новатора. Знаменательно, что эти первые шаги дают столь ощутимые результаты", — отметил ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Иван Романчук.Проект Ивана Демина и студента ТюмГМУ Николая Мышьякова вышел в финал конкурса "Студенческий стартап" и отмечен в направлении "Медицина и технологии здоровьесбережения". За это молодые ученые получили грант — один миллион рублей. Конечный результат визуализатора вен студенты представят в июле 2023 года. В планах — зарегистрировать его как медицинское изделие.Организаторами конкурса "Студенческий стартап" являются Министерство науки и высшего образования РФ и Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

https://ria.ru/20220525/sgu-1790427125.html

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навигатор абитуриента, технологии, тюменский государственный университет, тюмень, россия, университетская наука, вены