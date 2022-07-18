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В России создали визуализатор вен с уникальной функцией - РИА Новости, 18.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220718/tyumgu-1802473111.html
В России создали визуализатор вен с уникальной функцией
В России создали визуализатор вен с уникальной функцией - РИА Новости, 18.07.2022
В России создали визуализатор вен с уникальной функцией
Визуализатор вен с функцией принятия решения разработал студент ТюмГУ совместно с напарником из медицинского вуза. С помощью программного обеспечения... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:00
2022-07-18T11:31
наука
навигатор абитуриента
технологии
тюменский государственный университет
тюмень
россия
университетская наука
вены
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Визуализатор вен с функцией принятия решения разработал студент ТюмГУ совместно с напарником из медицинского вуза. С помощью программного обеспечения визуализатор позволит медицинскому персоналу выбрать оптимальное место для пункции. Создатели считают, что это сделает процедуру забора крови быстрее и комфортнее для пациентов: без лишних проколов в поисках вены. Об этом сообщили в пресс-службе ТюмГУ.По словам разработчиков, каждый восьмой человек имеет труднодоступные вены и испытывает дискомфорт при взятии анализов. С такими проблемами сталкиваются пациенты с сахарным диабетом, ожирением, анатомическими особенностями, например, с глубоким залеганием вен, или люди, проходящие инфузионную терапию. Визуализатор вен CyberVein поможет сделать процедуру более комфортной.Уникальность нового устройства — в программном обеспечении. В CyberVein установлены две инфракрасные камеры, которые помогают оценить глубину залегания вен и их толщину. На основе этой информации визуализатор предлагает оптимальные точки пункции и проецирует их на кожу. По словам экспертов, ни один другой веновизор не дает таких возможностей.В дальнейшем новое устройство станет частью другого, более крупного проекта, над которым Иван Демин работает с другими студентами."Мы с командой уже второй год занимаемся другим проектом — разработкой автономной системы забора крови AutoHem, в которой визуализатор вен CyberVein и система их распознавания является частью большого аппарата", — объяснил молодой ученый.Он также отметил, что среди конкурентов и аналогов нет российских производителей, поэтому одна из целей их проекта — технологическая независимость. Эту идею активно поддерживает университет. Для этого в вузе выстраивается многоуровневая система, которая включает в себя инновационную направленность образовательного процесса."На протяжении последнего времени мы создаем значительное количество предпринимательских и технологических элективов, которые позволяют студентам любых направлений примерить мантию новатора. Знаменательно, что эти первые шаги дают столь ощутимые результаты", — отметил ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Иван Романчук.Проект Ивана Демина и студента ТюмГМУ Николая Мышьякова вышел в финал конкурса "Студенческий стартап" и отмечен в направлении "Медицина и технологии здоровьесбережения". За это молодые ученые получили грант — один миллион рублей. Конечный результат визуализатора вен студенты представят в июле 2023 года. В планах — зарегистрировать его как медицинское изделие.Организаторами конкурса "Студенческий стартап" являются Министерство науки и высшего образования РФ и Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
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навигатор абитуриента, технологии, тюменский государственный университет, тюмень, россия, университетская наука, вены
03:00 18.07.2022 (обновлено: 11:31 18.07.2022)
 

В России создали визуализатор вен с уникальной функцией

© Фото : ТюмГУ / Иван ДеминВизуализатор вен
Визуализатор вен - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : ТюмГУ / Иван Демин
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Визуализатор вен с функцией принятия решения разработал студент ТюмГУ совместно с напарником из медицинского вуза. С помощью программного обеспечения визуализатор позволит медицинскому персоналу выбрать оптимальное место для пункции. Создатели считают, что это сделает процедуру забора крови быстрее и комфортнее для пациентов: без лишних проколов в поисках вены. Об этом сообщили в пресс-службе ТюмГУ.
По словам разработчиков, каждый восьмой человек имеет труднодоступные вены и испытывает дискомфорт при взятии анализов. С такими проблемами сталкиваются пациенты с сахарным диабетом, ожирением, анатомическими особенностями, например, с глубоким залеганием вен, или люди, проходящие инфузионную терапию. Визуализатор вен CyberVein поможет сделать процедуру более комфортной.
© Фото : ТюмГУ / Иван ДеминСхема визуализатора вен.
Схема визуализатора вен
1 из 2
Схема визуализатора вен.
© Фото : ТюмГУ / Иван Демин
© Фото : ТюмГУ / Иван ДеминРабота визуализатора.
Работа визуализатора
2 из 2
Работа визуализатора.
© Фото : ТюмГУ / Иван Демин
1 из 2
Схема визуализатора вен.
© Фото : ТюмГУ / Иван Демин
2 из 2
Работа визуализатора.
© Фото : ТюмГУ / Иван Демин

"Визуализатор вен дистанционно, на расстоянии около 30 сантиметров, сканирует поверхность кожи, обрабатывает полученные изображения и проецирует рисунок обратно. Так обнаружить вены гораздо легче", — рассказал студент третьего курса направления "Мехатроника и робототехника" Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Иван Демин.

Уникальность нового устройства — в программном обеспечении. В CyberVein установлены две инфракрасные камеры, которые помогают оценить глубину залегания вен и их толщину. На основе этой информации визуализатор предлагает оптимальные точки пункции и проецирует их на кожу. По словам экспертов, ни один другой веновизор не дает таких возможностей.
В дальнейшем новое устройство станет частью другого, более крупного проекта, над которым Иван Демин работает с другими студентами.
"Мы с командой уже второй год занимаемся другим проектом — разработкой автономной системы забора крови AutoHem, в которой визуализатор вен CyberVein и система их распознавания является частью большого аппарата", — объяснил молодой ученый.
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Он также отметил, что среди конкурентов и аналогов нет российских производителей, поэтому одна из целей их проекта — технологическая независимость. Эту идею активно поддерживает университет. Для этого в вузе выстраивается многоуровневая система, которая включает в себя инновационную направленность образовательного процесса.
"На протяжении последнего времени мы создаем значительное количество предпринимательских и технологических элективов, которые позволяют студентам любых направлений примерить мантию новатора. Знаменательно, что эти первые шаги дают столь ощутимые результаты", — отметил ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Иван Романчук.
Проект Ивана Демина и студента ТюмГМУ Николая Мышьякова вышел в финал конкурса "Студенческий стартап" и отмечен в направлении "Медицина и технологии здоровьесбережения". За это молодые ученые получили грант — один миллион рублей. Конечный результат визуализатора вен студенты представят в июле 2023 года. В планах — зарегистрировать его как медицинское изделие.
© Фото : ТюмГУ / Иван ДеминИван Демин и Николай Мышьяков
Иван Демин и Николай Мышьяков - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : ТюмГУ / Иван Демин
Иван Демин и Николай Мышьяков
Организаторами конкурса "Студенческий стартап" являются Министерство науки и высшего образования РФ и Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
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