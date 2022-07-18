https://ria.ru/20220718/troitsa-1803170400.html

Для отправки "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру создали спецкомиссию

Для отправки "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру создали спецкомиссию - РИА Новости, 18.07.2022

Для отправки "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру создали спецкомиссию

Специальная комиссия была создана в Минкультуры РФ для организации отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:04

2022-07-18T13:04

2022-07-18T13:04

культура

сергий радонежский

россия

третьяковская галерея

культура

новости культуры

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специальная комиссия была создана в Минкультуры РФ для организации отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Накануне в Третьяковской галерее РИА Новости сообщили, что икона отправилась в лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. В музее уточнили, что транспортировка была проведена "с соблюдением всех необходимых предосторожностей", а также помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает "привычный для нее климат". В начале следующей недели "Троица" вернется в Третьяковскую галерею."Для подготовки к транспортировке и экспонированию Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности великой святыни", — пишет министр в Telegram.По словам Любимовой, это первое путешествие иконы в храм после Октябрьской революции. Министр подчеркнула, что "Троица" была привезена в специально изготовленной климатической витрине, а после завершения церковных торжеств она вернется в музей.

https://ria.ru/20220717/nedovolstvo-1803093901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

сергий радонежский, россия, третьяковская галерея, культура, новости культуры