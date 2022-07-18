https://ria.ru/20220718/troitsa-1803170400.html
Для отправки "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру создали спецкомиссию
Для отправки "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру создали спецкомиссию - РИА Новости, 18.07.2022
Для отправки "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру создали спецкомиссию
Специальная комиссия была создана в Минкультуры РФ для организации отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:04
2022-07-18T13:04
2022-07-18T13:04
культура
сергий радонежский
россия
третьяковская галерея
культура
новости культуры
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специальная комиссия была создана в Минкультуры РФ для организации отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Накануне в Третьяковской галерее РИА Новости сообщили, что икона отправилась в лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. В музее уточнили, что транспортировка была проведена "с соблюдением всех необходимых предосторожностей", а также помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает "привычный для нее климат". В начале следующей недели "Троица" вернется в Третьяковскую галерею."Для подготовки к транспортировке и экспонированию Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности великой святыни", — пишет министр в Telegram.По словам Любимовой, это первое путешествие иконы в храм после Октябрьской революции. Министр подчеркнула, что "Троица" была привезена в специально изготовленной климатической витрине, а после завершения церковных торжеств она вернется в музей.
https://ria.ru/20220717/nedovolstvo-1803093901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергий радонежский, россия, третьяковская галерея, культура, новости культуры
Для отправки "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру создали спецкомиссию
Любимова: для отправки "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру создали спецкомиссию
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специальная комиссия была создана в Минкультуры РФ для организации отправки иконы "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Накануне в Третьяковской галерее РИА Новости сообщили, что икона отправилась в лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. В музее уточнили, что транспортировка была проведена "с соблюдением всех необходимых предосторожностей", а также помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает "привычный для нее климат". В начале следующей недели "Троица" вернется в Третьяковскую галерею.
"Для подготовки к транспортировке и экспонированию Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности великой святыни", — пишет министр в Telegram.
По словам Любимовой, это первое путешествие иконы в храм после Октябрьской революции. Министр подчеркнула, что "Троица" была привезена в специально изготовленной климатической витрине, а после завершения церковных торжеств она вернется в музей.