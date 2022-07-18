На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей
На строительство трассы Киренск — Казачинское в этом году выделили 200 миллионов рублей
Барьерные ограждения. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. На строительство трассы Киренск-Казачинское на севере Иркутской области, которое ведется по национальному проекту, в этом году выделено 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дорога Киренск-Казачинское, протяженностью 132 километра, входит в опорную сеть Иркутской области. На трассе есть грунтовый разрыв, который необходимо привести в нормативное состояние. Работы разбиты на четыре этапа. Ранее, во время первого и второго этапов, был сделан участок с 65 по 104 километры. Строительство стало возможно благодаря привлечению федеральных средств.
"Строительство автомобильной дороги Киренск – Казачинское в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнено на 71%. На объект выделили 200 млн рублей, из которых 130 млн рублей – из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, работы на объекте трудоемкие. В частности, требуется устройство 13 водопропускных труб и возведение двух железобетонных мостов. В настоящее время подрядная организация – "Дорожная служба Иркутской области" ведет работы на участке с 31 по 65 километры. Там проведено устройство рабочего слоя, планировка верха земляного полотна, монтаж железобетонной трубы. Ввод участка запланирован на осень текущего года. По завершению работ на трассе Киренск-Казачинское будет ликвидирован находящийся в неудовлетворительном состоянии грунтовый разрыв.
Полностью закончить работы планируется в 2023 году.