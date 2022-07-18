Рейтинг@Mail.ru
На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20220718/trassa-1803271111.html
На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей
На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2022
На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей
На строительство трассы Киренск-Казачинское на севере Иркутской области, которое ведется по национальному проекту, в этом году выделено 200 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:02
2022-07-18T17:02
иркутская область
общество
игорь кобзев
киренск
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390767_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_978753360d9fbe35ca8471446f45ec53.jpg
ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. На строительство трассы Киренск-Казачинское на севере Иркутской области, которое ведется по национальному проекту, в этом году выделено 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Дорога Киренск-Казачинское, протяженностью 132 километра, входит в опорную сеть Иркутской области. На трассе есть грунтовый разрыв, который необходимо привести в нормативное состояние. Работы разбиты на четыре этапа. Ранее, во время первого и второго этапов, был сделан участок с 65 по 104 километры. Строительство стало возможно благодаря привлечению федеральных средств.По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, работы на объекте трудоемкие. В частности, требуется устройство 13 водопропускных труб и возведение двух железобетонных мостов. В настоящее время подрядная организация – "Дорожная служба Иркутской области" ведет работы на участке с 31 по 65 километры. Там проведено устройство рабочего слоя, планировка верха земляного полотна, монтаж железобетонной трубы. Ввод участка запланирован на осень текущего года. По завершению работ на трассе Киренск-Казачинское будет ликвидирован находящийся в неудовлетворительном состоянии грунтовый разрыв.Полностью закончить работы планируется в 2023 году.
https://ria.ru/20220712/stroitelstvo-1801998052.html
киренск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390767_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_acf65f330ced965879ba4f05dcc431d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь кобзев, киренск, дороги
17:02 18.07.2022
 
На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей

На строительство трассы Киренск — Казачинское в этом году выделили 200 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБарьерные ограждения
Барьерные ограждения - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Барьерные ограждения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. На строительство трассы Киренск-Казачинское на севере Иркутской области, которое ведется по национальному проекту, в этом году выделено 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дорога Киренск-Казачинское, протяженностью 132 километра, входит в опорную сеть Иркутской области. На трассе есть грунтовый разрыв, который необходимо привести в нормативное состояние. Работы разбиты на четыре этапа. Ранее, во время первого и второго этапов, был сделан участок с 65 по 104 километры. Строительство стало возможно благодаря привлечению федеральных средств.
"Строительство автомобильной дороги Киренск – Казачинское в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнено на 71%. На объект выделили 200 млн рублей, из которых 130 млн рублей – из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, работы на объекте трудоемкие. В частности, требуется устройство 13 водопропускных труб и возведение двух железобетонных мостов. В настоящее время подрядная организация – "Дорожная служба Иркутской области" ведет работы на участке с 31 по 65 километры. Там проведено устройство рабочего слоя, планировка верха земляного полотна, монтаж железобетонной трубы. Ввод участка запланирован на осень текущего года. По завершению работ на трассе Киренск-Казачинское будет ликвидирован находящийся в неудовлетворительном состоянии грунтовый разрыв.
Полностью закончить работы планируется в 2023 году.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:26Иркутская область
В Иркутской области обсудили условия для выполнения нацпроектов
 
Иркутская областьОбществоИгорь КобзевКиренскДороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала