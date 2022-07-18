https://ria.ru/20220718/trassa-1803271111.html

На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей

На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2022

На строительство трассы на севере Приангарья выделили 200 миллионов рублей

На строительство трассы Киренск-Казачинское на севере Иркутской области, которое ведется по национальному проекту, в этом году выделено 200 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:02

2022-07-18T17:02

2022-07-18T17:02

иркутская область

общество

игорь кобзев

киренск

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390767_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_978753360d9fbe35ca8471446f45ec53.jpg

ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. На строительство трассы Киренск-Казачинское на севере Иркутской области, которое ведется по национальному проекту, в этом году выделено 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Дорога Киренск-Казачинское, протяженностью 132 километра, входит в опорную сеть Иркутской области. На трассе есть грунтовый разрыв, который необходимо привести в нормативное состояние. Работы разбиты на четыре этапа. Ранее, во время первого и второго этапов, был сделан участок с 65 по 104 километры. Строительство стало возможно благодаря привлечению федеральных средств.По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, работы на объекте трудоемкие. В частности, требуется устройство 13 водопропускных труб и возведение двух железобетонных мостов. В настоящее время подрядная организация – "Дорожная служба Иркутской области" ведет работы на участке с 31 по 65 километры. Там проведено устройство рабочего слоя, планировка верха земляного полотна, монтаж железобетонной трубы. Ввод участка запланирован на осень текущего года. По завершению работ на трассе Киренск-Казачинское будет ликвидирован находящийся в неудовлетворительном состоянии грунтовый разрыв.Полностью закончить работы планируется в 2023 году.

https://ria.ru/20220712/stroitelstvo-1801998052.html

киренск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, игорь кобзев, киренск, дороги