https://ria.ru/20220718/transport-1803332173.html

Санкт-Петербург за два года закупит около 500 трамваев и троллейбусов

Санкт-Петербург за два года закупит около 500 трамваев и троллейбусов - РИА Новости, 18.07.2022

Санкт-Петербург за два года закупит около 500 трамваев и троллейбусов

Санкт-Петербург за два года закупит около 500 трамваев и троллейбусов, оснащенных современным оборудованием, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:04

2022-07-18T21:04

2022-07-18T21:04

технологии

санкт-петербург

россия

общественный транспорт

трамвай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург за два года закупит около 500 трамваев и троллейбусов, оснащенных современным оборудованием, сообщил губернатор города Александр Беглов."За два года город закупит около 500 трамваев и троллейбусов, оснащенных самым современным оборудованием. Мы вернули себе имя мировой столицы трамваев и удерживаем его", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что Петербург обновляет парк трамваев и троллейбусов. Он напомнил, что на прошлой неделе состоялась презентация трамваев и троллейбусов, которые город закупает в этом году."Это техника нового поколения. Она выпускается российскими и белорусскими предприятиями. Вся техника - низкопольная. Она удобна для маломобильных жителей и пассажиров с колясками. В такие трамваи и троллейбусы люди входят и выходят быстрее. Экономится время на остановках. В новых трамваях и троллейбусах есть климатические установки. Летом в них прохладно, а зимой будет тепло. В числе новой техники - "умные" трамваи "Богатырь-М". Их производит в Петербурге компания "ПК Транспортные системы" по заказу Горэлектротранса", - рассказал Беглов.По его словам, в этих трамваях установлены системы, которые значительно повышают безопасность."В случае препятствия на трассе они реагируют быстрее водителя. Мы провели эксперимент. Установленные в трамвае видеокамеры и радар мгновенно среагировали на препятствие и снизили скорость вплоть до остановки. В таком трамвае есть также система, которая следит за состоянием водителя и подает сигнал при отклонении от нормы. Если водитель не среагировал - трамвай остановится. Совсем скоро первые "умные" трамваи выйдут на линии. Петербург - первый город в России и в мире, который стал внедрять такие "умные" системы", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20220618/tramvay-1796375782.html

https://realty.ria.ru/20220628/transport-1798657572.html

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технологии, санкт-петербург, россия, общественный транспорт, трамвай