https://ria.ru/20220718/tayvan-1803298061.html

Китай потребовал от США отозвать план по продаже оружия Тайваню

Китай потребовал от США отозвать план по продаже оружия Тайваню - РИА Новости, 18.07.2022

Китай потребовал от США отозвать план по продаже оружия Тайваню

Пекин требует, чтобы Вашингтон отказался от своего плана по продаже оружия Тайбэю, заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:07

2022-07-18T18:07

2022-07-18T18:33

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ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. Пекин требует, чтобы Вашингтон отказался от своего плана по продаже оружия Тайбэю, заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй."В последнее время американская сторона несколько раз заверяла нас в том, что не поддерживает независимость Тайваня, однако в вопросе продажи оружия Тайваню мы видим, как их слова расходятся с действиями, в них нет честности. Китай требует, чтобы США немедленно отозвали свой план по продаже оружия Тайваню, прекратили любые военные связи с островом, в противном случае ответственность за разрушение военных отношений между Пекином и Вашингтоном, а также мира и стабильности на Тайване полностью ляжет на США", — подчеркнул чиновник.По его словам, продавая оружие Тайваню, США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая, разрушают двусторонние отношения в военной сфере.Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета страны.На прошлой неделе американское Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей и оборудования для ремонта боевых машин и танков, а также предоставление технического обеспечения и логистической помощи на сумму 108 миллионов долларов. В Вашингтоне уверены, что это повысит уровень безопасности Тайваня и поможет поддерживать политическую стабильность, военный баланс, экономику и прогресс в регионе.Официальные отношения между правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220716/protivostoyanie-1802969089.html

https://ria.ru/20220708/knr-1801229979.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тайвань, сша, китай