https://ria.ru/20220718/tayvan-1803237559.html

США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае

США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае - РИА Новости, 18.07.2022

США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае

Одобрив сделку на продажу Тайваню запчастей для боевых машин, США раскрыли собственные намерения по вооружению Тайбэя для последующего сдерживания Пекина,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:29

2022-07-18T15:29

2022-07-18T15:29

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тайвань

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мид кнр

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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Одобрив сделку на продажу Тайваню запчастей для боевых машин, США раскрыли собственные намерения по вооружению Тайбэя для последующего сдерживания Пекина, заявила в понедельник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.На прошлой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей и оборудования для ремонта боевых машин и танков, а также предоставление ему соответствующего технического обеспечения и логистической помощи на сумму 108 миллионов долларов. Агентство отметило, что это поможет повысить уровень безопасности Тайваня и поможет поддерживать политическую стабильность, военный баланс, экономику и прогресс в регионе."Действия США полностью разоблачают их злые намерения по вооружению Тайваня и сдерживанию Китая, с помощью Тайваня. Мы требуем, чтобы США перестали разыгрывать тайваньскую карту и перестали играть с огнем, вмешиваясь в вопрос Тайваня", - сказала Чжу Фэнлянь журналистам.По ее словам, США снова и снова продают Тайваню оружие, нарушая принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220716/protivostoyanie-1802969089.html

https://ria.ru/20220708/knr-1801229979.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, сша, китай, мид кнр