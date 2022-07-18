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США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае - РИА Новости, 18.07.2022
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США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае
США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае - РИА Новости, 18.07.2022
США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае
Одобрив сделку на продажу Тайваню запчастей для боевых машин, США раскрыли собственные намерения по вооружению Тайбэя для последующего сдерживания Пекина,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:29
2022-07-18T15:29
в мире
тайвань
сша
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Одобрив сделку на продажу Тайваню запчастей для боевых машин, США раскрыли собственные намерения по вооружению Тайбэя для последующего сдерживания Пекина, заявила в понедельник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.На прошлой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей и оборудования для ремонта боевых машин и танков, а также предоставление ему соответствующего технического обеспечения и логистической помощи на сумму 108 миллионов долларов. Агентство отметило, что это поможет повысить уровень безопасности Тайваня и поможет поддерживать политическую стабильность, военный баланс, экономику и прогресс в регионе."Действия США полностью разоблачают их злые намерения по вооружению Тайваня и сдерживанию Китая, с помощью Тайваня. Мы требуем, чтобы США перестали разыгрывать тайваньскую карту и перестали играть с огнем, вмешиваясь в вопрос Тайваня", - сказала Чжу Фэнлянь журналистам.По ее словам, США снова и снова продают Тайваню оружие, нарушая принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220716/protivostoyanie-1802969089.html
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в мире, тайвань, сша, китай, мид кнр
15:29 18.07.2022
 
США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае

В Китае заявили, что США раскрыли намерения вооружить Тайвань для сдерживания Пекина

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащие армии Тайваня во время учений
Военнослужащие армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащие армии Тайваня во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Одобрив сделку на продажу Тайваню запчастей для боевых машин, США раскрыли собственные намерения по вооружению Тайбэя для последующего сдерживания Пекина, заявила в понедельник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
На прошлой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей и оборудования для ремонта боевых машин и танков, а также предоставление ему соответствующего технического обеспечения и логистической помощи на сумму 108 миллионов долларов. Агентство отметило, что это поможет повысить уровень безопасности Тайваня и поможет поддерживать политическую стабильность, военный баланс, экономику и прогресс в регионе.
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 18:45
СМИ: противостояние Запада и КНР по Тайваню обернется "кошмарным сценарием"
"Действия США полностью разоблачают их злые намерения по вооружению Тайваня и сдерживанию Китая, с помощью Тайваня. Мы требуем, чтобы США перестали разыгрывать тайваньскую карту и перестали играть с огнем, вмешиваясь в вопрос Тайваня", - сказала Чжу Фэнлянь журналистам.
По ее словам, США снова и снова продают Тайваню оружие, нарушая принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике.
"Демократическая прогрессивная партия Тайваня покупает оружие на деньги, кровно заработанные их соотечественниками, пытаясь с помощью оружия разрушить единство. Это может лишь навредить интересам наших соотечественников на Тайване, обречь их на большие муки", - добавила Чжу Фэнлянь.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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