Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/tanki-1803184298.html
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля - РИА Новости, 18.07.2022
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили почти 4,1 тысячи танков и другой бронетехники, следует из сводки министерства обороны РФ,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:50
2022-07-18T12:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
херсонская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159225_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_96da7ff0da3ea4ad1b9a9985ca835fdc.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили почти 4,1 тысячи танков и другой бронетехники, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, около 4,4 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.В оборонном ведомстве сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области. Кроме того, российская ПВО перехватила два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159225_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_78c2df2dd7a664f2f19c61e0c0c289e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, херсонская область , луганская народная республика
12:50 18.07.2022
 
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля

Минобороны: ВС России уничтожили 4099 украинских танков и другой бронетехники с 24 февраля

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили почти 4,1 тысячи танков и другой бронетехники, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в документе.
Отмечается, что также уничтожены 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, около 4,4 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
В оборонном ведомстве сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области. Кроме того, российская ПВО перехватила два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьХерсонская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала