https://ria.ru/20220718/tanki-1803184298.html

ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля

ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля - РИА Новости, 18.07.2022

ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля

Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили почти 4,1 тысячи танков и другой бронетехники, следует из сводки министерства обороны РФ,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:50

2022-07-18T12:50

2022-07-18T12:50

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

херсонская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили почти 4,1 тысячи танков и другой бронетехники, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, около 4,4 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.В оборонном ведомстве сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области. Кроме того, российская ПВО перехватила два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

херсонская область

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, херсонская область , луганская народная республика