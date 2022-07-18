https://ria.ru/20220718/tanki-1803184298.html
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля - РИА Новости, 18.07.2022
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили почти 4,1 тысячи танков и другой бронетехники, следует из сводки министерства обороны РФ,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:50
2022-07-18T12:50
2022-07-18T12:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
херсонская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили почти 4,1 тысячи танков и другой бронетехники, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, около 4,4 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.В оборонном ведомстве сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области. Кроме того, российская ПВО перехватила два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, херсонская область , луганская народная республика
ВС России уничтожили почти 4,1 тысячи украинских танков с 24 февраля
Минобороны: ВС России уничтожили 4099 украинских танков и другой бронетехники с 24 февраля