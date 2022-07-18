https://ria.ru/20220718/tanki-1803135055.html

Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава

Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава - РИА Новости, 18.07.2022

Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава

Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:59

2022-07-18T09:59

2022-07-18T10:45

в мире

польша

сша

украина

т-72 "урал"

m1 abrams

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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава, сообщает министерство национальной обороны республики.На прошлой неделе польские военные сообщили, что закупают у США 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине несколько сотен танков Т-72."Танки Abrams, на которых будут обучаться польские солдаты, уже в Польше", - говорится в сообщении.Ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams.Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что полученные танки предназначены для обучения экипажей. "Мы будем готовы, когда появятся первые из 250 современных танков, которые мы заказали. Польша будет располагать современной мощной силой, чтобы в случае угрозы сдержать агрессора", – написал он в Twitter.Танки в первую очередь будут направлены в подразделения, развернутые в восточной части Польши - в частности, в 18-ю механизированную дивизию и 1-ю Варшавскую танковую бригаду.

https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801181410.html

https://ria.ru/20220405/abrams-1781889937.html

польша

сша

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, украина, т-72 "урал", m1 abrams