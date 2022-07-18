Рейтинг@Mail.ru
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/tanki-1803135055.html
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава - РИА Новости, 18.07.2022
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:59
2022-07-18T10:45
в мире
польша
сша
украина
т-72 "урал"
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_a8578884873943ace5f2afd5cbaf287f.jpg
ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава, сообщает министерство национальной обороны республики.На прошлой неделе польские военные сообщили, что закупают у США 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине несколько сотен танков Т-72."Танки Abrams, на которых будут обучаться польские солдаты, уже в Польше", - говорится в сообщении.Ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams.Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что полученные танки предназначены для обучения экипажей. "Мы будем готовы, когда появятся первые из 250 современных танков, которые мы заказали. Польша будет располагать современной мощной силой, чтобы в случае угрозы сдержать агрессора", – написал он в Twitter.Танки в первую очередь будут направлены в подразделения, развернутые в восточной части Польши - в частности, в 18-ю механизированную дивизию и 1-ю Варшавскую танковую бригаду.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801181410.html
https://ria.ru/20220405/abrams-1781889937.html
польша
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_9da75645ce9f977574a932fcea8011ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, украина, т-72 "урал", m1 abrams
09:59 18.07.2022 (обновлено: 10:45 18.07.2022)
 
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава

В Польшу прибыли первые танки Abrams взамен Т-72 для обучения личного состава

© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon CookАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon Cook
Американский танк M1A2 Abrams . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава, сообщает министерство национальной обороны республики.
На прошлой неделе польские военные сообщили, что закупают у США 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине несколько сотен танков Т-72.
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля Урал Торнадо - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 12:47Специальная военная операция на Украине
ВС России за время спецоперации уничтожили 3964 украинских танка
"Танки Abrams, на которых будут обучаться польские солдаты, уже в Польше", - говорится в сообщении.
Ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что полученные танки предназначены для обучения экипажей. "Мы будем готовы, когда появятся первые из 250 современных танков, которые мы заказали. Польша будет располагать современной мощной силой, чтобы в случае угрозы сдержать агрессора", – написал он в Twitter.
Танки в первую очередь будут направлены в подразделения, развернутые в восточной части Польши - в частности, в 18-ю механизированную дивизию и 1-ю Варшавскую танковую бригаду.
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 14:15
Польша подписала соглашение о поставке 250 американских танков Abrams
 
В миреПольшаСШАУкраинаТ-72 "Урал"M1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала