https://ria.ru/20220718/tanki-1803135055.html
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава - РИА Новости, 18.07.2022
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:59
2022-07-18T09:59
2022-07-18T10:45
в мире
польша
сша
украина
т-72 "урал"
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_a8578884873943ace5f2afd5cbaf287f.jpg
ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава, сообщает министерство национальной обороны республики.На прошлой неделе польские военные сообщили, что закупают у США 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине несколько сотен танков Т-72."Танки Abrams, на которых будут обучаться польские солдаты, уже в Польше", - говорится в сообщении.Ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams.Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что полученные танки предназначены для обучения экипажей. "Мы будем готовы, когда появятся первые из 250 современных танков, которые мы заказали. Польша будет располагать современной мощной силой, чтобы в случае угрозы сдержать агрессора", – написал он в Twitter.Танки в первую очередь будут направлены в подразделения, развернутые в восточной части Польши - в частности, в 18-ю механизированную дивизию и 1-ю Варшавскую танковую бригаду.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801181410.html
https://ria.ru/20220405/abrams-1781889937.html
польша
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_9da75645ce9f977574a932fcea8011ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, украина, т-72 "урал", m1 abrams
09:59 18.07.2022 (обновлено: 10:45 18.07.2022)
Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава
В Польшу прибыли первые танки Abrams взамен Т-72 для обучения личного состава
ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша получила первые танки Abrams для обучения личного состава, сообщает министерство национальной обороны республики.
На прошлой неделе польские военные сообщили, что закупают у США
116 бывших в употреблении танков Abrams
, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине
несколько сотен танков Т-72
.
"Танки Abrams, на которых будут обучаться польские солдаты, уже в Польше", - говорится в сообщении.
Ранее Польша
заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что полученные танки предназначены для обучения экипажей. "Мы будем готовы, когда появятся первые из 250 современных танков, которые мы заказали. Польша будет располагать современной мощной силой, чтобы в случае угрозы сдержать агрессора", – написал он в Twitter.
Танки в первую очередь будут направлены в подразделения, развернутые в восточной части Польши - в частности, в 18-ю механизированную дивизию и 1-ю Варшавскую танковую бригаду.