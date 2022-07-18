https://ria.ru/20220718/tabakov-1803152886.html

Саратовской школе, где учился Олег Табаков, присвоили его имя

Саратовской школе, где учился Олег Табаков, присвоили его имя - РИА Новости, 18.07.2022

Саратовской школе, где учился Олег Табаков, присвоили его имя

Саратовская школа № 18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, присвоено его имя, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:12

2022-07-18T11:12

2022-07-18T11:17

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САРАТОВ, 18 июл — РИА Новости. Саратовская школа № 18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, присвоено его имя, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.Уроженец Саратова, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В Саратове имя Табакова присвоили детской театральной студии при Саратовском ТЮЗе, дворцу творчества детей и молодежи (бывший дворец пионеров), где он в школьные годы посещал театральный кружок, скверу в центре города, где установлен памятник артисту, а на самом дворце творчества, на школе № 18 и на доме 67/25 по улице Большой Казачьей, где он жил в 1935-1953 годах, открыли мемориальные доски."Школа № 18 Саратова теперь носит имя народного артиста СССР Олега Табакова. Решение о переименовании было принято на текущей неделе. Олег Павлович учился в школе с 1950 по 1953 годы", — говорится в сообщении.В настоящее время в четырехэтажном здании школы № 18 по улице Рахова, 124, идут ремонтные работы после пожара, который произошел днем 29 декабря 2021 года на втором этаже и охватил 60 квадратных метров, никто не пострадал. Врио губернатора Роман Бусаргин проверил, как идет капремонт школы, которая в этом году вошла в президентскую программу ремонта образовательных учреждений."Первого сентября школа, которая теперь носит имя великого артиста, будет открыта. В обновленные учебные классы пойдут 600 детей, в том числе 52 первоклассника", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220717/balet-1803075526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, культура, олег табаков, саратов, школа