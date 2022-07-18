https://ria.ru/20220718/tabakov-1803152886.html
Саратовской школе, где учился Олег Табаков, присвоили его имя
Саратовской школе, где учился Олег Табаков, присвоили его имя - РИА Новости, 18.07.2022
Саратовской школе, где учился Олег Табаков, присвоили его имя
Саратовская школа № 18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, присвоено его имя, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:12
2022-07-18T11:12
2022-07-18T11:17
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САРАТОВ, 18 июл — РИА Новости. Саратовская школа № 18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, присвоено его имя, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.Уроженец Саратова, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В Саратове имя Табакова присвоили детской театральной студии при Саратовском ТЮЗе, дворцу творчества детей и молодежи (бывший дворец пионеров), где он в школьные годы посещал театральный кружок, скверу в центре города, где установлен памятник артисту, а на самом дворце творчества, на школе № 18 и на доме 67/25 по улице Большой Казачьей, где он жил в 1935-1953 годах, открыли мемориальные доски."Школа № 18 Саратова теперь носит имя народного артиста СССР Олега Табакова. Решение о переименовании было принято на текущей неделе. Олег Павлович учился в школе с 1950 по 1953 годы", — говорится в сообщении.В настоящее время в четырехэтажном здании школы № 18 по улице Рахова, 124, идут ремонтные работы после пожара, который произошел днем 29 декабря 2021 года на втором этаже и охватил 60 квадратных метров, никто не пострадал. Врио губернатора Роман Бусаргин проверил, как идет капремонт школы, которая в этом году вошла в президентскую программу ремонта образовательных учреждений."Первого сентября школа, которая теперь носит имя великого артиста, будет открыта. В обновленные учебные классы пойдут 600 детей, в том числе 52 первоклассника", — отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, культура, олег табаков, саратов, школа
11:12 18.07.2022 (обновлено: 11:17 18.07.2022)
Саратовской школе, где учился Олег Табаков, присвоили его имя
Саратовской школе, где в 1950-1953 годах учился Олег Табаков, присвоили его имя
САРАТОВ, 18 июл — РИА Новости. Саратовская школа № 18, где в 1950-1953 годах учился народный артист СССР Олег Табаков, присвоено его имя, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
Уроженец Саратова, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В Саратове имя Табакова присвоили детской театральной студии при Саратовском ТЮЗе, дворцу творчества детей и молодежи (бывший дворец пионеров), где он в школьные годы посещал театральный кружок, скверу в центре города, где установлен памятник артисту, а на самом дворце творчества, на школе № 18 и на доме 67/25 по улице Большой Казачьей, где он жил в 1935-1953 годах, открыли мемориальные доски.
"Школа № 18 Саратова теперь носит имя народного артиста СССР Олега Табакова. Решение о переименовании было принято на текущей неделе. Олег Павлович учился в школе с 1950 по 1953 годы", — говорится в сообщении.
В настоящее время в четырехэтажном здании школы № 18 по улице Рахова, 124, идут ремонтные работы после пожара, который произошел днем 29 декабря 2021 года на втором этаже и охватил 60 квадратных метров, никто не пострадал. Врио губернатора Роман Бусаргин проверил, как идет капремонт школы, которая в этом году вошла в президентскую программу ремонта образовательных учреждений.
"Первого сентября школа, которая теперь носит имя великого артиста, будет открыта. В обновленные учебные классы пойдут 600 детей, в том числе 52 первоклассника", — отмечается в сообщении.