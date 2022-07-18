https://ria.ru/20220718/sud-1803210111.html

Бывший вице-мэр Воронежа получил два года условно за хищение

Бывший вице-мэр Воронежа получил два года условно за хищение - РИА Новости, 18.07.2022

Бывший вице-мэр Воронежа получил два года условно за хищение

Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего вице-мэра Воронежа Владимира Левцева по обвинению в хищении 1,6 миллиона рублей на посту... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:13

2022-07-18T14:13

2022-07-18T14:30

происшествия

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россия

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ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего вице-мэра Воронежа Владимира Левцева по обвинению в хищении 1,6 миллиона рублей на посту руководителя государственного унитарного предприятия, сообщает управление СК РФ по региону.В отношении 48-летнего Левцева было возбуждено дело о присвоении имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Преступление было совершено, когда Левцев занимал должность директора воронежского ГУП "Облкоммунсервис"."Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый, используя свое служебное положение, получил в кассе предприятия денежные средства в размере более 1,6 миллиона рублей, оформив их получение расходными кассовыми ордерами под авансовый отчет на хозяйственные расходы. Вместе с тем, в установленный срок данные денежные средства не были возвращены, авансовые отчеты в бухгалтерию не представлены, в том числе после увольнения обвиняемого", - говорится в сообщении.По данным СУСК, подсудимый вину признал частично, в ходе следствия возместил в полном объеме причиненный предприятию ущерб."Приговором суда виновный осужден к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.На посту вице-мэра Левцева сменил Юрий Бавыкин, которого сейчас судят по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

https://ria.ru/20220302/moshennichestvo-1776001138.html

https://ria.ru/20220705/sud-1800320730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия