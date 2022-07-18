https://ria.ru/20220718/sud-1803210111.html
Бывший вице-мэр Воронежа получил два года условно за хищение
Бывший вице-мэр Воронежа получил два года условно за хищение - РИА Новости, 18.07.2022
Бывший вице-мэр Воронежа получил два года условно за хищение
Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего вице-мэра Воронежа Владимира Левцева по обвинению в хищении 1,6 миллиона рублей на посту... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:13
2022-07-18T14:13
2022-07-18T14:30
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего вице-мэра Воронежа Владимира Левцева по обвинению в хищении 1,6 миллиона рублей на посту руководителя государственного унитарного предприятия, сообщает управление СК РФ по региону.В отношении 48-летнего Левцева было возбуждено дело о присвоении имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Преступление было совершено, когда Левцев занимал должность директора воронежского ГУП "Облкоммунсервис"."Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый, используя свое служебное положение, получил в кассе предприятия денежные средства в размере более 1,6 миллиона рублей, оформив их получение расходными кассовыми ордерами под авансовый отчет на хозяйственные расходы. Вместе с тем, в установленный срок данные денежные средства не были возвращены, авансовые отчеты в бухгалтерию не представлены, в том числе после увольнения обвиняемого", - говорится в сообщении.По данным СУСК, подсудимый вину признал частично, в ходе следствия возместил в полном объеме причиненный предприятию ущерб."Приговором суда виновный осужден к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.На посту вице-мэра Левцева сменил Юрий Бавыкин, которого сейчас судят по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
https://ria.ru/20220302/moshennichestvo-1776001138.html
https://ria.ru/20220705/sud-1800320730.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:13 18.07.2022 (обновлено: 14:30 18.07.2022)
Бывший вице-мэр Воронежа получил два года условно за хищение
Бывший вице-мэр Воронежа Левцев получил два года условно за хищение 1,6 миллиона рублей
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости.
Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего вице-мэра Воронежа Владимира Левцева по обвинению в хищении 1,6 миллиона рублей на посту руководителя государственного унитарного предприятия, сообщает
управление СК РФ по региону.
В отношении 48-летнего Левцева было возбуждено дело о присвоении имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Преступление было совершено, когда Левцев занимал должность директора воронежского ГУП "Облкоммунсервис".
"Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый, используя свое служебное положение, получил в кассе предприятия денежные средства в размере более 1,6 миллиона рублей, оформив их получение расходными кассовыми ордерами под авансовый отчет на хозяйственные расходы. Вместе с тем, в установленный срок данные денежные средства не были возвращены, авансовые отчеты в бухгалтерию не представлены, в том числе после увольнения обвиняемого", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, подсудимый вину признал частично, в ходе следствия возместил в полном объеме причиненный предприятию ущерб.
"Приговором суда виновный осужден к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
На посту вице-мэра Левцева сменил Юрий Бавыкин, которого сейчас судят по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве.