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В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб - РИА Новости, 18.07.2022
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https://ria.ru/20220718/stroitelstvo-1803198738.html
В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб
В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб - РИА Новости, 18.07.2022
В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб
В Новотроицке начали строительство нового завода по производству бесшовных горячекатаных труб, востребованных в нефтегазодобывающей отрасли и нефтехимической... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:49
2022-07-18T13:49
оренбургская область
уральская сталь
оренбургская область
денис паслер
экономика
технологии
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ОРЕНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Новотроицке начали строительство нового завода по производству бесшовных горячекатаных труб, востребованных в нефтегазодобывающей отрасли и нефтехимической промышленности, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Уральская Сталь" - один из крупнейших налогоплательщиков региона. Для восточного Оренбуржья - это рабочие места с высокой зарплатой, социальные проекты и инвестиции. Совсем недавно в лице нового собственника АО "Уральская Сталь" мы приобрели нового партнёра и уже приступаем к реализации одного из двух крупных инвестиционных проектов. Закладка фундамента трубопрокатного цеха открывает новую главу истории комбината. Давно говорил, что комбинату необходимо налаживать производство конечных продуктов и наращивать количество отраслевых специалистов, имеющих крепкие знания. Новые рабочие места, налоги и продукция – всё это большой вклад в экономику области, города и предприятия", — сказал губернатор области Денис Паслер на церемонии открытия стройки.Производственный комплекс позволит создать более двухсот новых рабочих мест.К концу 2023 года планируется построить производственное здание, смонтировать и запустить комплекс оборудования трубопрокатного агрегата проектной мощностью 250 тысяч тонн в год.Пресс-служба сообщает, что на площадке будущего трубопрокатного цеха состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Уральской Сталью" и правительством Оренбургской области, которое предусматривает создание новых производственных объектов и инфраструктуры, модернизацию и внедрение наилучших технологий, создание новых рабочих мест и развитие кадрового потенциала на "Уральской Стали".Для реализации крупного инвестиционного проекта Правительство области предоставит комбинату все меры поддержки. Предприятие сможет воспользоваться новым для региона инструментом — инвестиционным налоговым вычетом.
https://ria.ru/20220629/orenburg-1798924294.html
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уральская сталь, оренбургская область, денис паслер, экономика, технологии
13:49 18.07.2022
 

В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб

© Фото : пресс-служба компании "Уральская Сталь" Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор управляющей компании "Уральская Сталь" Денис Сафин и управляющий директор предприятия Ильдар Искаков во время начала строительства трубопрокатного производства
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор управляющей компании Уральская Сталь Денис Сафин и управляющий директор предприятия Ильдар Искаков во время начала строительства трубопрокатного производства - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : пресс-служба компании "Уральская Сталь"
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Новотроицке начали строительство нового завода по производству бесшовных горячекатаных труб, востребованных в нефтегазодобывающей отрасли и нефтехимической промышленности, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Уральская Сталь" - один из крупнейших налогоплательщиков региона. Для восточного Оренбуржья - это рабочие места с высокой зарплатой, социальные проекты и инвестиции. Совсем недавно в лице нового собственника АО "Уральская Сталь" мы приобрели нового партнёра и уже приступаем к реализации одного из двух крупных инвестиционных проектов. Закладка фундамента трубопрокатного цеха открывает новую главу истории комбината. Давно говорил, что комбинату необходимо налаживать производство конечных продуктов и наращивать количество отраслевых специалистов, имеющих крепкие знания. Новые рабочие места, налоги и продукция – всё это большой вклад в экономику области, города и предприятия", — сказал губернатор области Денис Паслер на церемонии открытия стройки.
Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года
29 июня, 11:05Оренбургская область
Новый терминал аэропорта в Оренбурге начнут строить летом 2023 года
Производственный комплекс позволит создать более двухсот новых рабочих мест.
К концу 2023 года планируется построить производственное здание, смонтировать и запустить комплекс оборудования трубопрокатного агрегата проектной мощностью 250 тысяч тонн в год.
Пресс-служба сообщает, что на площадке будущего трубопрокатного цеха состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Уральской Сталью" и правительством Оренбургской области, которое предусматривает создание новых производственных объектов и инфраструктуры, модернизацию и внедрение наилучших технологий, создание новых рабочих мест и развитие кадрового потенциала на "Уральской Стали".
Для реализации крупного инвестиционного проекта Правительство области предоставит комбинату все меры поддержки. Предприятие сможет воспользоваться новым для региона инструментом — инвестиционным налоговым вычетом.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 15:09Оренбургская область
В Оренбуржье приступило к работе предприятие по переработке природного газа
 
Оренбургская областьУральская СтальОренбургская областьДенис ПаслерЭкономикаТехнологии
 
 
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