https://ria.ru/20220718/stroitelstvo-1803198738.html

В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб

В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб - РИА Новости, 18.07.2022

В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб

В Новотроицке начали строительство нового завода по производству бесшовных горячекатаных труб, востребованных в нефтегазодобывающей отрасли и нефтехимической... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:49

2022-07-18T13:49

2022-07-18T13:49

оренбургская область

уральская сталь

оренбургская область

денис паслер

экономика

технологии

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ОРЕНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Новотроицке начали строительство нового завода по производству бесшовных горячекатаных труб, востребованных в нефтегазодобывающей отрасли и нефтехимической промышленности, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Уральская Сталь" - один из крупнейших налогоплательщиков региона. Для восточного Оренбуржья - это рабочие места с высокой зарплатой, социальные проекты и инвестиции. Совсем недавно в лице нового собственника АО "Уральская Сталь" мы приобрели нового партнёра и уже приступаем к реализации одного из двух крупных инвестиционных проектов. Закладка фундамента трубопрокатного цеха открывает новую главу истории комбината. Давно говорил, что комбинату необходимо налаживать производство конечных продуктов и наращивать количество отраслевых специалистов, имеющих крепкие знания. Новые рабочие места, налоги и продукция – всё это большой вклад в экономику области, города и предприятия", — сказал губернатор области Денис Паслер на церемонии открытия стройки.Производственный комплекс позволит создать более двухсот новых рабочих мест.К концу 2023 года планируется построить производственное здание, смонтировать и запустить комплекс оборудования трубопрокатного агрегата проектной мощностью 250 тысяч тонн в год.Пресс-служба сообщает, что на площадке будущего трубопрокатного цеха состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Уральской Сталью" и правительством Оренбургской области, которое предусматривает создание новых производственных объектов и инфраструктуры, модернизацию и внедрение наилучших технологий, создание новых рабочих мест и развитие кадрового потенциала на "Уральской Стали".Для реализации крупного инвестиционного проекта Правительство области предоставит комбинату все меры поддержки. Предприятие сможет воспользоваться новым для региона инструментом — инвестиционным налоговым вычетом.

https://ria.ru/20220629/orenburg-1798924294.html

https://ria.ru/20220708/orenburzhe-1801234488.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

уральская сталь, оренбургская область, денис паслер, экономика, технологии