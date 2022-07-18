В Оренбуржье приступили к строительству завода по производству труб
© Фото : пресс-служба компании "Уральская Сталь" Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор управляющей компании "Уральская Сталь" Денис Сафин и управляющий директор предприятия Ильдар Искаков во время начала строительства трубопрокатного производства
© Фото : пресс-служба компании "Уральская Сталь"
ОРЕНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Новотроицке начали строительство нового завода по производству бесшовных горячекатаных труб, востребованных в нефтегазодобывающей отрасли и нефтехимической промышленности, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Уральская Сталь" - один из крупнейших налогоплательщиков региона. Для восточного Оренбуржья - это рабочие места с высокой зарплатой, социальные проекты и инвестиции. Совсем недавно в лице нового собственника АО "Уральская Сталь" мы приобрели нового партнёра и уже приступаем к реализации одного из двух крупных инвестиционных проектов. Закладка фундамента трубопрокатного цеха открывает новую главу истории комбината. Давно говорил, что комбинату необходимо налаживать производство конечных продуктов и наращивать количество отраслевых специалистов, имеющих крепкие знания. Новые рабочие места, налоги и продукция – всё это большой вклад в экономику области, города и предприятия", — сказал губернатор области Денис Паслер на церемонии открытия стройки.
Производственный комплекс позволит создать более двухсот новых рабочих мест.
К концу 2023 года планируется построить производственное здание, смонтировать и запустить комплекс оборудования трубопрокатного агрегата проектной мощностью 250 тысяч тонн в год.
Пресс-служба сообщает, что на площадке будущего трубопрокатного цеха состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Уральской Сталью" и правительством Оренбургской области, которое предусматривает создание новых производственных объектов и инфраструктуры, модернизацию и внедрение наилучших технологий, создание новых рабочих мест и развитие кадрового потенциала на "Уральской Стали".
Для реализации крупного инвестиционного проекта Правительство области предоставит комбинату все меры поддержки. Предприятие сможет воспользоваться новым для региона инструментом — инвестиционным налоговым вычетом.