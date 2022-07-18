https://ria.ru/20220718/strelba-1803181141.html
В Екатеринбурге после конфликта со стрельбой задержали более 20 человек
В Екатеринбурге после конфликта со стрельбой задержали более 20 человек - РИА Новости, 18.07.2022
В Екатеринбурге после конфликта со стрельбой задержали более 20 человек
Сотрудники полиции задержали 22 человека после массового конфликта со стрельбой в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель регионального главка МВД... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:40
2022-07-18T12:40
2022-07-18T12:40
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 22 человека после массового конфликта со стрельбой в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее местные СМИ написали, что вечером в воскресенье на одной из парковок в Верх-Исетском районе уральской столицы неизвестные открыли стрельбу."Тревожный сигнал о вечернем происшествии поступил в дежурную часть в 22.30 (20.30 мск). Из сообщения следовало, что на улице Крауля достаточно большая группа неизвестных на тот момент граждан устроила конфликт якобы со стрельбой. На место конфликта были направлены ближайшие наряды городской полиции, представители подразделения по борьбе с организованной преступностью, а также бойцы спецподразделения "Гром". В общей сложности в местный отдел было доставлено 22 человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, у задержанных изъяты несколько единиц травматического оружия, патроны, балаклавы, а также ножи и биты.Горелых добавил, что инцидент со стрельбой может быть связан с дневным ЧП в бизнес-центре "Манхэттен", где был избит охранник. Решается вопрос о привлечении подозреваемых как к административной, так и к уголовной ответственности, уточнил представитель полиции.
https://ria.ru/20220718/strelba-1803124426.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
В Екатеринбурге после конфликта со стрельбой задержали более 20 человек
В Екатеринбурге после конфликта со стрельбой на парковке задержали 22 человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 22 человека после массового конфликта со стрельбой в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ написали, что вечером в воскресенье на одной из парковок в Верх-Исетском районе уральской столицы неизвестные открыли стрельбу.
"Тревожный сигнал о вечернем происшествии поступил в дежурную часть в 22.30 (20.30 мск). Из сообщения следовало, что на улице Крауля достаточно большая группа неизвестных на тот момент граждан устроила конфликт якобы со стрельбой. На место конфликта были направлены ближайшие наряды городской полиции, представители подразделения по борьбе с организованной преступностью, а также бойцы спецподразделения "Гром". В общей сложности в местный отдел было доставлено 22 человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у задержанных изъяты несколько единиц травматического оружия, патроны, балаклавы, а также ножи и биты.
Горелых добавил, что инцидент со стрельбой может быть связан с дневным ЧП в бизнес-центре "Манхэттен", где был избит охранник. Решается вопрос о привлечении подозреваемых как к административной, так и к уголовной ответственности, уточнил представитель полиции.