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В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 18.07.2022
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В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой
В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 18.07.2022
В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой
Полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Индустриальном районе в Барнауле, участников конфликта задержали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:46
2022-07-18T08:46
происшествия
барнаул
россия
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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Индустриальном районе в Барнауле, участников конфликта задержали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по региону."В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение о конфликте двух компаний молодых людей якобы с применением огнестрельного оружия по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3 (по данным системы 2ГИС, там находится заведение "Крафтбургербар" - ред.). По ориентировке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых - троих жителей Барнаула 1998, 2000 и 2001 годов рождения - и доставили в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу для разбирательства. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.Как пишут очевидцы в соцсетях, парень с девушкой подверглись нападению компании. Парню выстрелили в ногу, девушке угрожали выстрелить в живот.
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происшествия, барнаул, россия
08:46 18.07.2022
 
В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой

В Барнауле задержали трех участников конфликта со стрельбой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Индустриальном районе в Барнауле, участников конфликта задержали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по региону.
"В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение о конфликте двух компаний молодых людей якобы с применением огнестрельного оружия по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3 (по данным системы 2ГИС, там находится заведение "Крафтбургербар" - ред.). По ориентировке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых - троих жителей Барнаула 1998, 2000 и 2001 годов рождения - и доставили в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу для разбирательства. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как пишут очевидцы в соцсетях, парень с девушкой подверглись нападению компании. Парню выстрелили в ногу, девушке угрожали выстрелить в живот.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 22:58
Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину на допросе
 
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