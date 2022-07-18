https://ria.ru/20220718/strelba-1803124426.html

В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой

В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 18.07.2022

В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой

Полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Индустриальном районе в Барнауле, участников конфликта задержали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:46

2022-07-18T08:46

2022-07-18T08:46

происшествия

барнаул

россия

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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Индустриальном районе в Барнауле, участников конфликта задержали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по региону."В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение о конфликте двух компаний молодых людей якобы с применением огнестрельного оружия по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3 (по данным системы 2ГИС, там находится заведение "Крафтбургербар" - ред.). По ориентировке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых - троих жителей Барнаула 1998, 2000 и 2001 годов рождения - и доставили в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу для разбирательства. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.Как пишут очевидцы в соцсетях, парень с девушкой подверглись нападению компании. Парню выстрелили в ногу, девушке угрожали выстрелить в живот.

https://ria.ru/20220716/sk-1802987310.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, барнаул, россия