В Барнауле задержали участников конфликта со стрельбой
В Барнауле задержали трех участников конфликта со стрельбой
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Индустриальном районе в Барнауле, участников конфликта задержали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по региону.
"В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение о конфликте двух компаний молодых людей якобы с применением огнестрельного оружия по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3 (по данным системы 2ГИС, там находится заведение "Крафтбургербар" - ред.). По ориентировке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых - троих жителей Барнаула 1998, 2000 и 2001 годов рождения - и доставили в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу для разбирательства. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как пишут очевидцы в соцсетях, парень с девушкой подверглись нападению компании. Парню выстрелили в ногу, девушке угрожали выстрелить в живот.